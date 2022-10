Nepremagljivi slavljenec želi vratarski rekord

Olimpija lahko v 15. krogu 1. SNL naredi največji šampionski korak: v nedeljo bo v Stožicah gostila prvega zasledovalca Koper. Pomagajo ji lahko večni tekmeci Mariborčani, ki bodo v štajerskem derbiju gostovali pri tretjih Celjanih. Koprčani, osmoljenci iz minule sezone, se zavedajo, kako drugačni so Ljubljančani brez vratarja Matevža Vidovška. Korošec je eden od najpomembnejših kamenčkov v mozaiku trenerja Alberta Riere. Pred prisilnim počitkom zaradi poškodbe je nanizal šest tekem brez prejetega gola, po vrnitvi še dve, medtem ko jih je rezervist Denis Pintol ne kriv ne dolžen prejel 15. Vuzeničan, mož in očka poldrugo leto stare Pie, bo prav na dan derbija praznoval 23. rojstni dan. V devetih tekmah v 1. SNL je še nepremagan. Tudi v zadnji minule sezone v Celju je končal brez prejetega gola in ga od rekordnega dosežka nekdanjega prvega vratarja Olimpije Nejca Vidmarja loči le še 192 minut.

Korošec je zaprisežen olimpijec in je s 199 cm pravi orjak ter naravni naslednik izjemnih slovenskih vratarjev najvišjega svetovnega razreda Samirja Handanovića in Jana Oblaka. A ima povsem drugačno razvojno pot, ki je tipično slovenska za mlade nadarjene nogometaše: prehitro in premlad je odšel v tujino, pri 16 letih v Italijo k Atalanti, in se vrnil brez prave priložnosti na veliki sceni.

Zavora v glavi

Matevža Vidovška v Stožicah čaka velik izziv, izzval ga bo koprski »slabi fant« Andrej Kotnik. Podobno kot Vidovšek ima tudi štiri leta starejši Kotnik bolj kot ne neposrečeno italijansko avanturo, ki jo je ob vrnitvi v SNL dopolnil z neprepričljivima obdobjema pri Gorici in Mariboru. Njegov talent je v razvoju ustavljala glava. »Zdaj sem zrelejši in izkušenejši,« se 27-letni rojeni Koprčan zaveda, da je v igralskem obdobju, ki ga bo usmerilo bodisi v tujino bodisi ga pustilo doma s slovesom nogometaša, ki ni izkoristil daru.

Ni naključje Kotnikovo vstajenje v tej sezoni, klubski selektorji, od Oliverja Bogatinova, Ivice Guberca do trenerja Zorana Zeljkovića, so nanj tako rekoč stavili in ga od januarskega prihoda pripravljali za velika dejanja v tej sezoni. Že v minuli je v svojem spektakularnem slogu razkrival igrivo pobalinstvo na igrišču in Koprčane popeljal do pokalne lovorike. Zdaj ima pred seboj novo misijo, ki je kljub zaostanku v točkah in tudi igralni premoči zeleno-belih iz prve tekme na Bonifiki (2:0 za Ljubljančane) uresničljiva – šampionska zvezdica.

Tudi Celje v žarišču Pari 15. kroga 1. SNL; danes: CB24 Tabor – Kalcer Radomlje (15.00), Celje – Maribor (20.15); nedelja: Olimpija – Koper (15.00), Mura – Bravo (17.30).