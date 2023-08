Neponovljiva Janja Garnbret osvojila še eno medaljo

Janja Garnbret je osvojila srebrno kolajno v težavnostnem plezanju. Štiriindvajsetletna Korošica je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu novo odličje osvojila le 24 ur po tem, ko je z izjemno predstavo osvojila zlato v balvanskem plezanju. V finalu je nastopila tudi Mia Krampl, ki je uspeh Garnbret dopolnila s četrtim mestom.

Garnbret je nastopila v svojem še devetem finalu na svetovnih prvenstvih. To je njena že četrta kolajna v težavnosti na svetovnih prvenstvih, druga srebrna, ob tem ima še dve zlati. V soboto je z izjemno predstavo osvojila svojo še sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, kar je največ med vsemi športnimi plezalkami in plezalci na prvenstvih.

Boljša je bila Japonka

Tokrat je bila od Garnbret boljša 19-letna Japonka Ai Mori. V finalu sta tako Garnbret kot Mori osvojili vrh smeri, a je bila japonska tekmovalka boljša v polfinalu, prav tako pa je bila hitrejša v finalni smeri od slovenske šampionke.

Včeraj se je veselila zlate medalje. FOTO: Jan Virt/ifsc

Prvenstva še ni konec. Prihodnji teden bo sledil vrhunec z olimpijskimi kvalifikacijami, polfinalom in finalom v olimpijski kombinaciji balvanov in težavnosti. Garnbret se je z zmago na balvanih in srebrom v težavnosti zanesljivo uvrstila v boj za olimpijsko vozovnico za Pariz.