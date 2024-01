Nemci imajo slabe izkušnje s Kobajašijem

Na znameniti skakalnici Paula Ausserleitnerja, na kateri si s 145 metri rekord lasti Poljak Dawid Kubacki, bo danes (z začetkom ob 16.30) padla odločitev o zmagovalcu 72. novoletne turneje. Že res, da se lahko v smučarskih skokih zgodi marsikaj, toda glavna kandidata za osvojitev »zlatega orla« sta vendarle zgolj dva: Rjoju Kobajaši in Andreas Wellinger.

Poznavalci tega športa, med njimi tudi vsi slovenski reprezentanti, več možnosti za zmago pripisujejo japonskemu zvezdniku. Ne le zaradi (majhne) prednosti, ki jo ima pred sklepnim dejanjem v Bischofshofnu.

»Zdi se mi, da ima Rjoju na sebi vendarle manj bremena kot Andreas, od katerega številni rojaki pričakujejo, da bo po dolgih 22 letih Nemčiji spet priskakal 'zlatega orla',« je presodil Peter Prevc in pristavil, da si Kobajaši na novoletno turnejo pripelje prevajalca, s katerim si olajša komunikacijo. Svojemu najizkušenejšemu varovancu je prikimal tudi glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota. »Vse kaže na končno zmagoslavje Rjojuja, ki je tehnično odlično podkovan. Zaradi svojega sloga skakanja je že skoraj imun tudi na slab veter, saj zelo dobro čez hrbtišče prenaša hitrost, poleg tega je tudi psihično zelo močan, saj se zdi, da ga tudi v težkih trenutkih nič ne more vreči iz tira,« je pojasnil slovenski selektor, ki je sicer zelo zadovoljen z nastopi svojih izbrancev.

50,3 točke kot najboljši Slovenec na 6. mestu v seštevku novoletne turneje zaostaja Anže Lanišek za vodilnim Rjojujem Kobajašijem.

Govori manj kot veliki tekmec

Vroča favorita v razburljivi bitki za lovoriko na prvem vrhuncu sezone 2023/24 se sicer med seboj zelo razlikujeta. Medtem ko je Wellinger praviloma zelo zgovoren, so Kobajašijevi odgovori zelo kratki. Na vprašanje, kakšen je njegov odnos z nemškim tekmecem, ali gre morda z njim kdaj na kavo, je, denimo, odvrnil: »Ne pijem kave.« Za Wellingerja, ki bo skušal v velikem finalu na Solnograškem nadomestiti 4,8 točke zaostanka, je šampion iz Azije prav tako precejšnja uganka.

»Tudi z menoj ne govori veliko. Verjetno je tako redkobeseden, ker noče reči česa napačnega,« je razmišljal 28-letni Bavarec, ki ima sicer zelo dobro mnenje o leto mlajšem tekmecu. »Rjoju je drugače umirjen in prijeten človek. Z njim se lahko zabavaš, četudi ne govori veliko. Poleg tega je presneto dober skakalec,« je izpostavil odliko, ki bi mu v dvoboju za »zlatega orla« lahko predstavljala veliko težavo. Kobajaši je namreč v zadnjih dneh izjemno stanoviten, na dosedanjih treh tekmah novoletne turneje je vselej osvojil drugo mesto. Wellinger je po uvodni zmagi v Oberstdorfu na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu skočil na tretjo stopnico, v Innsbrucku pa je bil peti.

In zakaj je japonski as, ki ima med drugimi pokali v svoji vitrini tudi že dve lovoriki z novoletne turneje, po Andreasovem mnenju tako močan? »Morda zato, ker mu je treba manj govoriti kot meni,« se je pošalil Wellinger, ki verjame, da lahko premaga Kobajašija in konča črni niz nemških dvobojev z zvezdnikom iz Azije. Ob prvi osvojitvi »zlatega orla« leta 2019 (drugega si je priskakal predlani) je Kobajaši pustil za seboj Markusa Eisenbichlerja in Stephana Leyheja, drugi veliki kristalni globus pa je v sezoni 2021/22 osvojil pred Karlom Geigerjem.