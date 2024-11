Nejc dozorel v profesionalca

V zadnjem obdobju slovenski boks – kar zadeva tekmovanja – stoji na mestu. Zato je Andraž Ciuha, trener pri klubu Golden Gloves Gym, še dodatno zavihal rokave in se odločil pripraviti spektakel, kakršnega v Ljubljani že dolgo ni bilo. V dvorani na Kodeljevem bo tako v soboto (ob 19. uri) vrhunska prireditev, na kateri se bo v glavnem dvoboju večera dokazoval Nejc Petrič.

Obetavni borec iz Sp. Slivnice pri Grosupljem, ki že več let živi na Vrhniki, je lani z osvojitvijo srebrne kolajne na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi poskrbel za enega od največjih uspehov slovenskega (olimpijskega) boksa. V soboto se bo prvič povzpel v poklicni ring, v katerem se bo pomeril z Gruzincem Dimitrijem Ciklaurijem, ki ima v svoji profesionalni statistiki eno zmago in štiri poraze.

Priden kot stroj in tako tudi boksa

»Malo smo si pogledali, kako Dimitri boksa, tako da smo temu prilagodili sparinge. Njegov slog je precej agresiven, nemalokrat se poskuša tudi stepsti. Občutek imam, da bo dvoboj zanimiv, tako je pravzaprav vedno, ko se srečata dva srčna borca,« je napovedal Petrič, ki se že zelo veseli svojega ognjenega krsta med profesionalci. »Malo čutim tremo, v pozitivnem smislu, saj se želim prikazati v čim lepši luči,« je dodal »mašina«, kot ga kliče trener.

»Ker je priden kot stroj in tako tudi boksa,« je razkril Ciuha, ki ocenjuje, da je njegov varovanec po 80 nastopih v olimpijskem boksu (70 zmagah) dozorel za prestop med profesionalce. Iz kota bo vodil tudi Alena Šišića, ki bo proti Srđanu Nikoliću iz BiH (4 zmage, 10 porazov) lovil tretjo poklicno zmago. Od naših profesionalcev bodo na Kodeljevem boksali še Arber Elshani, Miha Hribovšek, Ilja Liščuk, Aljaž Šircelj in Aljaž Venko, zanimiv bo tudi ljubljanski »amaterski« derbi med težkokategornikoma Gregorjem Škrjancem in Gregorjem Starašiničem.

»Fantom si želim dati možnost, da se predstavijo in da dobijo prepoznavnost, ki si jo zaslužijo. Želim si jih dvigniti na višjo raven, kar bo mogoče doseči le s podporo navijačev. Več ko jih bo, boljše nasprotnike bomo lahko pripeljali in posledično bodo tudi dvoboji kakovostnejši. Že za prvič si želim čim boljšo prireditev, zato sem tujim borcem obljubil nagrado, če bodo odboksali vse runde,« je še dejal Ciuha, ko mu je Petrič skočil v besedo: »Dimitri ne bo dobil nagrade, zmagal bom s prekinitvijo v tretji rundi! Treba je namreč varčevati ...«