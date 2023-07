Nazadnje je Olimpija z osmimi zadetki prerešetala mrežo

V 2. krogu 1. SNL si poraženci iz uvodnega dejanja skoraj ne smejo privoščiti spodrsljaja in med njimi je tudi branilec naslova Olimpija. Po uspešni evropski tekmi v Bolgariji bo v Stožicah drevi gostila novinca, ki je že minuli teden padel v Ljubljani.

Koper: Koper – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Martin Matoša, 17.30): Kot hudič križa se Koprčani bojijo gostov, saj so jim dve sezoni zapored zadali hude rane. Pa vendar; Koprčani so bili proti Olimpiji značajsko popolni, igralno imajo rezerve. Radomljani se po sanjski sezoni še sestavljajo in kaže, da bo imel kaznovani trener Oliver Bogatinov veliko neprespanih noči. Še druga in pričakovana zmaga Koprčanov bo že pomenila, da se vračajo v vrh.

Ljubljana: Olimpija – Rogaška (Slavko Vinčić, 20.15): Po vsaki evropski tekmi in še posebej gostujoči je prva naslednja prvenstvena v kategoriji zahtevnih. Olimpija je na pragu evforičnih dni, ki otežujejo nalogo trenerju. Joao Henriques se bo moral zanašati tudi na občutek. Sicer pa se ve, vse je v službi morebitnega torkovega velikega poka, na katerega ljubljanski nogometni navijači in tudi zunaj glavnega mesta čakajo že desetletja. V Razgradu so bili vidni obrisi pragmatične Olimpije, že skoraj je bila približek nekoč vijoličnega recepta »manj je več«. Olimpija, ki ima veliko vidnih šibkih igralskih in telesnih točk, je bila vseeno kompaktna, homogena in zrela. A kljub vsemu bo Ludogorec dejansko še bolj razkril odlike ali slabosti. Rogaška oziroma njen predhodnik Steklar je na zadnjem gostovanju v Ljubljani na Plečnikovem stadionu leta 1992 izgubil z 0:8.

Domžale: Domžale – Bravo (nedelja, Dejan Balažič, 17.30): Zmagovalni start je obojim vlil samozavest. Gostitelji so v Fazaneriji po že znanem scenariju, ki so značilni za trenerja Simona Rožmana, od poloma do podviga, ali obratno, pokazali, da bodo tudi v tej sezoni še boljšim, kot je Mura, pili kri. Šiškarji so dobili potrditev, da si lahko obstanek zagotovijo brez hujših pretresov.

Maribor: Maribor – Aluminij (Rade Obrenović, 17.30): Upati je bilo, da bo Maribor bolj privlačen, a za zdaj je le tekmovalno srečen. Po zaslugi razpoloženega Arnela Jakupovića, ki bi zabil gol tudi iz slačilnice. Gostje iz Kidričevega so že znali povzročati travme vijoličnim. Ni razlogov, da jih ne bi tudi zdaj, ko so že proti Celjanom pokazali zobe. Mariborska moč bo vidna, ko bodo imeli na voljo tudi vse mojstre, veterane.

Celje: Celje – Mura (Matej Jug): Velja biti potrpežljiv in čakati, da bo Albert Riera uravnotežil igro naprej in nazaj. In ob pomoči vodstva kluba tudi precej zmanjšal igralski kader. Celjani so bili proti Vitorii le malenkost preveč naivni in spoštljivi ter glavne žrtve prehitrega gola. Ponavadi je tako, da nehote spremeni taktične načrte in potek dvoboja. Najbrž bi bil odziv gostov povsem drugačen in bolj po okusu Celjanov, ki imajo najmočnejši napadalni in igralni potencial v Sloveniji. Pa tudi steklene igralce. Rierov največji izziv bo uglasitev obrambe in najti idealne obrambne postavitve. Trije v liniji ali štirje, to je za Španca uganka. Razrešijo jo lahko tudi zvezni igralci ali en sam igralec. Riera bo moral najti celjskega Agustina Doffa. Mladi Mark Zabukovnik, Nino Kouter ali Matic Vrbanec?