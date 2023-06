Navdušenje v Srbiji: Djokoviću uspelo nekaj, kar ni še nikomur

Novak Djoković je veliki zmagovalec odprtega prvenstva v Franciji! V velikem finalu je s 3:0 premagal norvežana Carperja Ruuda in se zapisal v teniško zgodovino kot igralec, ki mu je uspelo osvojiti največ turnirjev za grand slam.

V prvem nizu velikega finala je kazalo, da bi lahko Ruud Djokoviću preprečil novo zmago na turnirju za grand slam, saj je povedel s 3-0 v igrah. A Srb se je vrnil. Prvi niz mu je uspelo pripeljati do podaljšane igre, v kateri pa Norvežan ni imel nobenih možnosti, saj jo je Djoković dobil s 7:1. V drugem nizu je Srb povedel s 3:0 v igrah. Norvežanu se ni uspelo pobrati. Niz je na koncu izgubil s 6:3. V tretjem nizu se je Ruud nekoliko bolje upiral, a Djoković je niz vseeno dobil s 7:5 in se veselil izjemnega uspeha.

Djokoviću Pariz ne leži tako kot Melbourne, a v njem je spisal zgodovino

Djokovič je z današnjo zmago vred odprto prvenstvo Francije osvojil trikrat. Neprimerno bolj uspešen je na odprtem prvenstvu Avstralije in v Wimbledonu, kjer ima deset oziroma sedem zmag. Njegov današnji nasprotnik Ruud se skupne zmage na enem izmed turnirjev za grand slam še ni veselil. Se je pa trikrat že uvrstil v veliki finale. Že drugo leto zapored je igral v finalu odprtega prvenstva Francije, lani pa je bil tudi v finalu odprtega prvenstva ZDA.

Casper Ruud ima šele 24 let, a je že v vrhu svetovnega tenisa. FOTO: Lisi Niesner Reuters

Djoković je z današnjo zmago osvojil že 23. turnir za grand slam in s tem postavil nov rekord. Do današnjega dvoboja je bil z 22. osvojenimi turnirji na prvem mestu izenačen z Rafaelom Nadalom. Roger Federer jih ima 20. Švicar 36-letnega Srba po številu osvojenih turnirjev za grand slam ne bo nikoli ulovil, saj se je igralsko že upokojil. Vprašanje, ali ga bo kdaj ulovil Nadal. Ta bo sicer predvidoma še igral kakšno leto. Ima pa v zadnjih letih nemalo težav s poškodbami, tako da je vprašanje, ali bo še kdaj fizično na dovolj visokem nivoju, da bi lahko osvojil še kakšen turnir največje četverice.

Že dolgo časa se v teniškem svetu razpreda, kdo je največji tenisač vseh časov. Je to Nadal, Federer ali Djoković. Verjetno je Srb z današnjo zmago prepričal kar nekaj navijačev Nadala in Federerja k priznanju, da je on največji vseh časov.

Zdi se, da lahko Djoković v svoji karieri osvoji še kakšen turnir za grand slam. FOTO: Lisi Niesner Reuters

Med ženskami je po številu osvojenih turnirjev za grand slam na prvem mestu Serena Williams. Ta športno že upokojena igralka jih je osvojila prav tako 23.