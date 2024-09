Napolnili bi Stožice in avstrijsko mrežo: četa selektorja Keka vnovič meri najvišje

Prvi petek v septembru prinaša prvo tekmo slovenske nogometne reprezentance po euru 2024. Slovenci so pustili v Nemčiji dober vtis, le malo slabšega pa Avstrijci, drevišnji (20.45) gostje na največjem štadionu v Sloveniji. Stožice bodo pokale po šivih, težko bi si zamislili bolj spektakularen start nove sezone Uefine lige narodov, ki je povezana tudi z bojem za mundial 2026.

Šeško ali Arnautović? Morebitni enajsterici, Slovenija (4-4-2): Oblak (Vidovšek); Janža, Bijol, Drkušić, Bajrić; Mlakar, Elšnik, Čerin, Stojanović; Šeško, Šporar; selektor: Matjaž Kek (62); Avstrija (4-2-3-1): Schlager; Mwene, Wöber, Querfeld, Posch; Laimer, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Wimmer; Arnautović; selektor: Ralf Rangnick (66).

Na Brdu nič novega, bi lahko sklenili po videnem v bazi reprezentance – selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci snujejo novo presenečenje, nogometaši izžarevajo najmanj takšno samozavest kot na euru, ko so ostali neporaženi v tekmah s štirimi favoriti Dansko, Srbijo, Anglijo in Portugalsko.

Toda drevi bodo odprli novo poglavje, isti bo le štadion, ki je v zadnjem obdobju prinesel nogometni družini podobne uspehe kot pred tem Bežigrad in Ljudski vrt. NZS je za sosedski derbi z Avstrijo prodala vse vstopnice, modri navijači bodo prišli v Stožice ob 18.45, torej ob odprtju objekta, tisti nagnjeni k tveganju bi lahko zamudili Zdravljico. Nogometaši? Komaj čakajo na nov izziv in novo dokazovanje, saj vedo, da v športu ni mogoče živeti na stari slavi.

210 milijonov evrov velja na trgu Avstrija, 145 milijonov € Slovenija.

»Gotovo smo zelo samozavestni, večje kot pred enim letom so tudi naše ambicije,« je priznal Timi Max Elšnik pred tekmo na »njegovem« štadionu. »Brez skrbi, vemo, kaj je pokazala Avstrija na euru, in vemo, kako močan tekmec prihaja v Slovenijo. Toda mi merimo na prvo mesto, zato moramo ustrezno odgovoriti tudi na slog igre gostov, za katere je značilen 'presing' po vsaki izgubljeni žogi, močni so tudi tekaško in večina jih prihaja iz nemške bundeslige, kar je samo po sebi zgovorno,« razmišlja Elšnik.

Se mu bo v začetni enajsterici pridružil tudi nekdanji soigralec Matevž Vidovšek? Kdo ve, o tem bo bržčas danes odločil kar sam Jan Oblak. Slovenski vratar številka 1 se je v zadnjem tednu boril z virozo, včeraj je resda opravil prvi trening, toda čas bo pokazal, ali premore dovolj moči. Če bo nared, bo branil, če ne, bo Kek odločal med Vidovškom in Igorjem Vekićem, forma govori v prid vratarja Olimpije.

Andraž Šporar bo eden od adutov Slovenije v prvi tekmi lige narodov z Avstrijo. FOTO: Leon Vidic/delo

Marko Arnautović ostaja najnevarnejši avstrijski napadalec. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Navijači vidijo več dilem na desnem bočnem položaju, na katerem je igral Žan Karničnik. Eden vidnejših igralcev letošnjega eura si je poškodoval koleno. Kek bi še najmanj posegal v dobro naoljen stroj, če bi na desni bok poslal enega od štoperjev, kakršna sta David Brekalo ali Kenan Bajrić, možen je tudi premik Petra Stojanovića proti obrambi in aktivacija Sandija Lovrića pred njim, toda to deluje vsaj na prvi pogled preveč tvegano.

V vsakem primeru se obeta navijačem zanimiv nogometni večer, morda največji derbi Slovenije v tej sezoni lige narodov (v ponedeljek bo v Stožicah gostoval še Kazahstan, novembra pa Norveška z Erlingom Haalandom).