Napeta bitka za obstanek

Celjani so preživeli še en derbi in ohranili prednost pred Ljubljančani, sredi tedna, ko bodo sporedu tekme 26. kroga, jo lahko povečajo. Največji slovenski derbi je zaradi menjave zelenice preložen na 17. april, medtem ko bodo vodilni v četrtek gostovali na Bonifiki. Pospešena ligaška bitka že danes ponuja tri tekme z najmočnejšim tekmovalnim nabojem v Murski Soboti, Kidričevem in Domžalah.

Murska Sobota: Mura – Bravo (sreda, sodnik Damjan Novarlič, 14.45): Sobočani hodijo po robu, tekmeci iz ozadja se jim približujejo, zaradi česar bi lahko zašli v stresno bitko za obstanek. Tončiju Žlogarju je uspelo dvigniti »bojno moralo« črno-belih, za kaj več bo potreboval čas in mojstra več. Postavni Robert Čakš, strelec gola proti Olimpiji, je lahko prijetno odkritje. Še se najdejo fantje v nižjih ligah!

Ob dveh remijih brez golov v zadnjih treh tekmah sta Milan Tučić in Matej Poplatnik, strelska aduta Brava, zadolžena za gole, zgrešila enajstmetrovki. Štiri točke so šle po zlu. Veselijo se lahko le Mariborčani, ki bi imeli (lahko ga še imajo) v neugodnih Šiškarjih resnega izzivalca za Evropo.

Kidričevo: Aluminij – Rogaška (Alen Borošak, 16.45): Prvi usodni, morda tudi zadnji derbi za obstanek. V točkah v drugem delu sezone je 7:11. V medsebojnih tekmah so zaradi gola več v gosteh boljši Slatinčani, ki kažejo res močno tekmovalno podobo. Toda Kidričani se držijo rešilnega pravila, po katerem ne izgubljajo točk proti tekmecem iz spodnjega dela lestvice. Poloma proti Mariboru (0:7) in Olimpiji (0:4) sta bolj ali manj zavedla tekmece. V »šumi« bo hrvaški derbi napadalcev, domačega Tina Matića in gostujočega Patrika Mijića. Prvi je zabil vse gole (4) za edini pomladni zmagi, drugi je s svojimi štirimi goli prinesel pomladnih sedem točk.

Domžale: Kalcer Radomlje – Domžale (Žan Jazbec, 18.45): Ne gre in ne gre Radomljanom, igra je solidna, točk ni. Razlog za slabši točkovni izkupiček in zdrs na zadnje mesto so neučinkoviti napadalci. Tehnično so med boljšimi v ligi, strelsko pa jalovi. Prvi strelec, Bošnjak Madžid Šošić, in junak v pokalni senzaciji v Ljudskem vrtu, Brazilec Caio, sta letos še brez gola. Za Radomljane ob trenutnem razmerju forme velja: koga od neposrednih tekmecev za obstanek lahko sploh premagajo, če ne Domžalčanov?

Koper: Koper – Celje (četrtek, Aleksandar Matković, 16.45): Pokalna zmaga proti Olimpiji vzbuja upanje, da bodo Koprčani nekoliko bolj vpleteni v mešanje štren za šampionsko bitko. Predvsem pri Olimpiji upajo, da jo bodo zagodli tudi Celjanom, ki na igrišču niso boljši kot jeseni. Koprčani zaradi dveh tekem manj od tekmecev niso na boljšem, za trenerja Aleksandra Radosavljevića in igralce bi bil normalen ritem tekem boljša izbira. Damir Krznar še ni aktiviral vseh potencialov, ki jih premorejo njegovi fantje in moštvo.