Namesto smučk čvrsto objel lopar

Teniški turnir v Umagu, imenovan tudi odprto prvenstvo Hrvaške, ima zdaj že dolgo brado. Zgodba se je začela leta 1990, se prebijala skozi obdobje vojne in nazadnje pandemije, prav ta letošnja pa je pravzaprav po odmevnosti in kakovosti presegla vse dosedanje. V finalu je Jannik Sinner ugnal Carlosa Alcaraza, bil je to prvi umaški finale doslej dveh igralcev iz top 10 svetovne lestvice.

Že ko smo pred dnevi govorili s Tomislavom Poljakom, direktorjem turnirja, je bil v napovedi prihodnosti tega spektakla kar zadržan, kajti na jasnem si je bil, da bo višino letošnje letvice v prihodnje zelo težko obdržati, sploh pa dvigniti. A podobno kot rekordno število navzočih – prvič doslej je bil finale razprodan že štiri dni prej – se je upravičeno prepustil užitkom, ki so se kar vrstili.

Kakovosten tenis

Kakovostnega tenisa je bilo za zvrhan koš, kar škoda je bilo, da naš Aljaž Bedene ob svojem poslovilnem Umagu ni dočakal še kakšnega nastopa, saj favoriziranemu Lorenzu Musettiju v prvem kolu le ni bil kos. Pisano dogajanje pa se je raztegnilo v dolgo noč tudi po koncu tekmovalnega sporeda, saj se je v razkošnem šotoru predstavljal ducat istrskih vinarjev, spretni gostinci so ponujali pršut, ovčji sir iz bližnjih krajev ter jedi s tartufi, da bi bilo vse skupaj v gneči kar najmanj zapleteno, je bilo treba ob vhodu le naložiti denar na posebno vrednostno kartico in jo potem pri naročilih uporabljati. Vrstili so se tudi glasbeni nastopi, veliko je bilo nasmejanih obrazov, pozitivna energija je bila te dni doma v Umagu, tudi Slovencem zelo priljubljenem letovišču.

Seveda pa je bil najbolj zadovoljen ob koncu zmagovalec Jannik Sinner, predstavnik novega italijanskega teniškega vala. Doma je tik ob meji z Avstrijo v San Candidu oz. po nemško Innichenu, kjer večina kratkohlačnikov najprej stopi na smuči – a kako naj bo drugače, če je prav v njegovem kraju svetovni pokal v deskanju, v bližnjih Anterselvi, Dobbiacu in na Kronplatzu pa v biatlonu, smučarskem teku in alpskem smučanju. »Ha, seveda sem bil tudi jaz na snegu, moj najboljši prijatelj tekmuje v smučarskem krosu, toda ko sem prijel teniški lopar, me je ta še bolj zamikal kot panoge na smučeh,« nam je dejal zmagovalec Umaga, zdaj št. 10 lestvice ATP. V sklepnem dvoboju je s 6:7 (5), 6:1, 6:1 ugnal Španca Carlosa Alcaraza, na novi lestvici že četrtega. Pred njim so le še Danil Medvedjev, Alexander Zverev in Rafael Nadal.