Najstniški zeleno-beli multipraktik

Olimpija gre v svojo prvo jesensko evropsko bitko, sredino v konferenčni ligi v Lillu (16.30) nasmejanih obrazov. Nasmejan je tudi Marcel Ratnik, v tej sezoni »multipraktik« v pravem pomenu besede. Najdragocenejši zeleno-beli najstnik je v derbiju zapečatil usodo Mariborčanov s svojim drugim golom v sezoni, v kateri s hitrostjo sprinterjev pridobiva izkušnje, znanje in vlogo nepogrešljivega moža.

Po remiju na drugem derbiju 8. kroga 1. SNL med Koprom in Celjem (1:1, Bede Osuji 89.; Mario Kvesić 16.) je gol za 2:0 komaj 19-letnega Prekmurca iz Tišine približal Olimpijo vodilnemu Celju. »Prejeti gol nas je 'zabil', pomaknili smo se nazaj in tekmecem prepustili, da vodi ritem igre. Na koncu smo le zanesljivo prišli do zmage,« je razloge za nemiren zaključek derbija opisal branilec, ki je dobrih 70 minut z nekonkurenčnimi vijolični igralci opravil kot za šalo.

Tekma na štiri dni

Res se sliši neverjetno, toda Ratnik je od 11. julija, ko je Olimpija začela sezono, igral vseh 15 tekem od prve do zadnje minute. In še dve reprezentančni za selekcijo do 21 let. Skupaj je v 67 dneh – v povprečju vsake štiri dni – igral 1530 minut. »Čutim utrujenost, toda grem iz tekme v tekmo. Trener bo že videl, kdaj sem preveč utrujen in tudi povedal mu bom, kdaj sem,« zlepa ne bo prepustil položaja v enajsterici najmlajši kapetan v zgodovini zeleno-belih. Tudi ta čast mu je pripadla zaradi poškodbe Timija Maxa Elšnika.

Slovenska liga je za Ratnika »peskovnik«, kjer se poigrava s tekmeci, a tudi z živci navijačev. Včasih se mu igralska drznost ponesreči in si privošči otroške napake, ki jih tekmeci kaznujejo. Toda redko se najde junak, ki bi Ratnika označil za favoriziranega le zato, ker je Olimpijin ali »simpatičen«.

To sta s prefinjenim občutkom za prepoznavo igralcev začutila tudi trenerja in nekoč slovita igralca Albert Riera ter Savo Milošević, ki mu je dal prvi priložnost v 1. SNL pred dvema letoma. Španec je le še pogumno porinil v »ogenj« mladega branilca in ga označil za bisera. Ključni Ratnikovi podrobnosti, zaradi katere je pred kolegi in ju je razkril tudi Riera, sta razumevanje igre in tehnična dovršenost. Je tudi igralec, ki zapolnjuje kvoto enega reprezentanta do 21 let v začetni enajsterici.