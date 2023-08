Najboljši slovenski atlet pred začetkom svetovnega prvenstva odločen

V Budimpešti bodo danes (18.00) slovesno odprli 19. svetovno prvenstvo v atletiki, katerega vodilo se glasi: »Bodi priča čudežu.« V Nacionalnem atletskem centru, ki so ga zgradili posebej za to tekmovanje in sprejme 37.326 gledalcev, se bo tekmovalni spored začel že zjutraj, po večerni otvoritvi pa bo šlo zares tudi za najboljše metalce diska s slovenskim šampionom Kristjanom Čehom na čelu, ki se bodo potegovali za 12 vstopnic za ponedeljkov finale (20.30).

Seveda so v športu napovedi vselej sila nehvaležne, a pričakovati je, da bo Čeh, ki bo metal v skupini B, brez večjih težav premagal kvalifikacijsko »letvico«, ki znaša 66,50 metra. Štajerski orjak, ki se je na lanskem svetovnem prvenstvu v Eugenu prepričljivo ovenčal z zlato kolajno (z novim rekordom tega tekmovanja 71,13 m), je tudi v Budimpešto pripotoval kot vroči favorit, zato ne bi bil nikakršen čudež, če bi ubranil lovoriko.

Navsezadnje se lahko med 35 prijavljenimi metalci diska iz 22 držav pohvali z najboljšim letošnjim izidom (71,86 m, to je tudi slovenski rekord), s katerim je pred dvema mesecema zmagal na mitingu v estonskem Jöhviju, kjer – mimogrede – živita stara starša njegove srčne izbranke Anne Marie Orel. V epski tekmi, kot so se je v napovedi SP spomnili na uradni spletni strani svetovne zveze (IAAF), je 24-letni as iz Podvincev pri Ptuju tedaj za 41 cm ugnal velikega švedskega tekmeca Daniela Ståhla (71,45 m), olimpijskega prvaka iz Tokia 2021 in najboljšega na SP v Dohi 2019.

Ve, česa je sposoben

Mejo 71 metrov je v tej sezoni prebil tudi 20-letni litovski up Mykolas Alekna (71,00 m), ki je moral na lanskem SP priznati premoč le Čehu. Na evropskem prvenstvu v Münchnu 2022 pa se je nato sin dvakratnega olimpijskega prvaka Virgilijusa Alekne (Sydney '00 in Atene '04) oddolžil našemu šampionu in ga z vrha potisnil na drugo stopnico.

Čeh ne beži pred vlogo favorita. »Moj prvi cilj je ubraniti naslov svetovnega prvaka,« je v minulih dneh večkrat ponovil najboljši slovenski športnik lanskega leta, ki ne dvomi vase. »Čeprav na nekaterih prejšnjih preizkušnjah nisem metal najbolje, sem se na zadnji tekmi v Estoniji znova prepričal, da sem sposoben vreči daleč. A konkurenca je huda, ob meni so še štirje v letošnji sezoni presegli mejo 70 metrov,« je pojasnil 206 cm visoki Štajerec, ob katerem se med našimi atleti s kolajno na svetovnem prvenstvu v Budimpešti spogledujeta tudi Anita Horvat v teku na 800 metrov in skakalka s palico Tina Šutej.