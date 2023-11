Naj ohranijo formo za napad na København

Najboljši slovenski nogometaši bodo čez dva tedna preizkusili zelenico nacionalnega stadiona v Københavnu, v danski metropoli bodo imeli prvo zaključno žogo za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto v Nemčiji. Dotlej je dolga pot, toda zdi se, da bi Slovenci najraje napadli Dance in Kazahstance že danes, tako obetavno jim gre v klubih. To velja tudi za tri adute selektorja Matjaža Keka na delu v zeleno-belem delu Aten.

Deluje na pogon Slovencev

V majici Panathinaikosa blestijo eden najboljših napadalcev grškega prvenstva Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin, ki sodi v vrh najboljših zveznih igralcev, in vse boljši Benjamin Verbič, ki počasi prihaja k sebi tudi v Atenah.

»Pao« melje vse pred seboj, pri čemer deluje na pogon Slovencev. Zadnjo zmago s 5:0 so prinesli klubu dvakratni strelec in asistent Šporar – izsilil je tudi najstrožjo kazen in rdeči karton enega od gostov –, strelec Čerin in Verbič, ki je iztržil avtogol nogometaša Panseraikosa.

Slovenski navijači upajo, da bo Kekov trojček v Atenah zadržal formo do Danske (17. 11.) in Kazahstana (20. 11.).

Vselej so v ospredju napadalci, »Špoki« s prvim golom kandidira tudi za najlepšega v 9. krogu, navsezadnje je klub prvič po sezoni 1971/72 – tedaj ga je vodil legendarni Ferenc Puskas – v prvih devetih krogih najmanj trikrat zabil pet golov. Toda grške komentatorje je kljub sanjski statistiki Ljubljančana – gol ali podajo za gol prispeva vsakih 72 minut igre! – omrežil še nekdo. Adam Gnezda Čerin po več merilih velja za najboljšega vezista v ligi, četudi sploh ne začenja vseh tekem Panathinaikosa (22 točk), ki mu gledajo v hrbet Olympiakos (21), AEK (20) in PAOK (17).

Čerin kot motor

Čerin je igral na 14 tekmah, zbral dva gola in tri podaje in velja za motor zvezne vrste Panathinaikosa. V povprečju odda po 67,5 žoge na tekmo, po tem merilu zaostaja le za dvema štoperjema Olympiakosa. Natančnost njegovih podaj dosega 92,18 odstotka, kar bi bilo odlično tudi za branilca, kaj šele za vezista, ki igra blizu tekmečevih vrat. »Po tem merilu je najboljši vezist v ligi,« je prepričan Sotiris Mykoniou, eden od grških komentatorskih kolegov.

Če bi upoštevali le Čerinov učinek v zadnji tretjini igrišča, bi odstotek narastel na 95,7. Med vsemi vezisti mu je najbližje 27-letni Orbelin Pineda (93 %), mehiški reprezentant v majici AEK. Na šestih tekmah Panathinaikosa je Čerin na zadnji tretjini igrišča žogo oddajal stoodstotno natančno (7/7, 6/6, 3/3, 11/11 proti PAOK in nazadnje 6/6 proti Panserraikosu), le proti Asterasu je napačno oddal dve žogi (11/13). Slovenski navijači lahko le upajo, da bo Kekov trojček v Atenah zadržal svojo formo do Danske (17. 11.) in Kazahstana (20. 11.).