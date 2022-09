Na vrsti Rogličeva Sierra Nevada

Primož Roglič ne bo branil 3. mesta, so pred dnevi sporočili iz njegove ekipe Jumbo Visma in dali vedeti, da trikratnega šampiona dirke po Španiji ne zanima nič drugega kot četrta zaporedna zmaga. Ta čas se zdi od nje oddaljen, saj od rdeče majice na plečih prepričljivega Remca Evenepoela (Quick Step) na 2. mestu zaostaja 2:41. Vendar je pred karavano najtežji konec tedna, dvojček peklensko vročih in zahtevnih andaluzijskih etap. Pokrajina na jugu Pirenejskega polotoka je kolesarje sicer gostila že v 13. etapi, za katero pa je bilo jasno, da bo v boju za vrh v skupnem seštevku zatišje pred morda odločilno nevihto. Na kratkem ciljnem vzponu v Montilli (Roglič je bil 9.) je sprintersko zmago slavil Mads Pedersen (Trek Segafredo) ter se utrdil v zeleni majici najboljšega v točkovanju etapnih uvrstitev. Tokrat je kolesarje bičala andaluzijska pripeka, v naslednjih dneh jih bodo še dolgi in strmi vzponi. Dovolj, da bi lahko potek dirke obrnili na glavo. V današnji 14. etapi bodo morali premagati tri kategorizirane vzpone in skupno 3312 višinskih metrov. Če ne prej, se bo dirka razplamtela na ciljni klanec 1. kategorije na Sierro de la Pandera (8,4 km, 7,8 %). Tu se je preizkušnja Vuelte končala že petkrat, nazadnje leta 2017 z zmago sedanjega moštvenega kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Rafala Majke. Zdaj bo na njej mesto v prvi deseterici skupnega seštevka branil še en član zasedbe iz ZAE Jan Polanc, ki po 13. etapi ostaja na 9. mestu (8:00). Vrhunec Vuelte sledi v nedeljski 15. etapi s 4018 višinskimi metri. Najzahtevnejši zalogaj bo ciljni vzpon na smučarsko središče Sierra Nevada 2512 m visoko. Nanj vodi 19,3 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,9 odstotka.

Na domačem terenu

To so številke, ki vzbujajo strahospoštovanje, predvsem pa bodo v obup spravile vse tiste, ki bodo imeli slab dan. Kriza na tako zahtevnih vzponih lahko prinese tudi večminutni zaostanek. V Rogličevem taboru si bržčas želijo takšen udarec za nokavt Evenepoela, ki vse polj prihaja na zanj neznan teren. Na svoji drugi tritedenski dirki – lanski Giro je končal z odstopom po 17. etapi – 22-letni Belgijec prvič brani majico vodilnega. Načetih nog še ni pokazal, zato pa so ga ob padcu v 12. etapi že nekoliko izdali živci. Vuelte še ni konec, počakajmo na Sierro Nevado, ocenjujejo številni kolesarski komentatorji, ki imajo v glavi tudi podatek, da Roglič zelo dobro pozna te ceste. Tukaj je bil ničkolikokrat na višinskih pripravah, nazadnje maja in junija letos, ko je lovil formo za Tour de France. Ta se je zanj končal klavrno, s padcem v 5. etapi in odstopom po 14. Morda pa se bodo spet uresničile besede, ki jih je že nekajkrat izrekel bolj za šalo kot zares – Tour je moja priprava za zmago na Vuelti. Miha Hočevar