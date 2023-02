Na obzorju pravi derbi v Ljudskem vrtu

Drugi del slovenskega nogometnega prvenstva so odprli tako, kot se spodobi – z zmagami favoritov –, zato lahko navijači upravičeno pričakujejo veliko od prihajajočega konca tedna. Olimpija je v mestnem derbiju strla odpor konkurenčnega Brava, Maribor je dobil derbi na Bonifiki, kar je sanjski uvod v nedeljski (15) večni derbi v Ljudskem vrtu.

Bravo je lani z izidom 6:1 zmlel tedaj neprepoznavno Olimpijo, štiri mesece pozneje ni bilo tako. Šiškarji so se dobro upirali favoriziranim gostiteljem, pri rezultatu 0:0 celo zapravili 99-odstotno priložnost za gol, toda Olimpija je zasluženo osvojila prvi komplet treh točk v drugem delu prvenstva.

Riera: Derbi si označiš takoj po žrebu

Olimpijin novinec Anes Krdžalić je opozoril nase že v prvi tekmi. FOTO: Blaž Samec

Gostje so igrali pričakovano kompaktno, občasno so pritisnili zeleno-bele visoko in igrali zadovoljivo agresivno. V napadu resda ne premorejo zadostne kakovosti, da bi unovčili priigrano, kar je bilo vidno prav v 39. minuti, ko je David Flakus Bosilj uspešno izigral ofsajd zanko Olimpijinih branilcev, toda nato izgubil dvoboj iz oči v oči z vratarjem Matevžem Vidovškom.

»Najbrž kar drži. Načeloma takšne situacije vadimo na treningih, toda pravi strelec je rojen. Z igralci se pogosto pogovarjamo, poskušamo prilagoditi našo igro, da bi unovčili njihove značilnosti. Morda že dve leti nimamo takšnega 'finišerja', kakršni so bili pred tem Baturina, Tučić, Nukić, Matko in še nekateri,« je ocenil trener Brava Dejan Grabić.

Razumljivo je bil boljše volje njegov kolega s klopi Olimpije. Albert Riera je namreč dobil, kar je želel, to so tri točke za mirno in sproščeno pripravo na večni derbi pod mariborsko Kalvarijo, toda slovitega Španca vselej zanima tudi pot do uspeha.

»Če igraš, kot si načrtoval, si gotovo bližje zmagi kot v primeru, če ti ne gre po načrtu. Velja tudi obratno. V prvih tekmah po dolgem premoru je težko ujeti pravi ritem. Če ga tekmec prekinja z 'malimi' prekrški, je to še težje. To velja za vse v ligi, zato pričakujem v naslednjih tednih boljše tekme. Maribor? To so tekme, ki si jih označiš v koledarju takoj po žrebu,« je zatrdil Riera.

Primorsko-štajerski derbi je z mojstrskim golom odločil mariborski napadalec Žan Vipotnik. Koprčani so v drugem polčasu zapravili tudi kazenski strel, potem ko Bede Osuji ni zdržal pritiska, ki so ga nanj – tudi z metanjem plastenk proti beli točki – vršili gostujoči navijači Viole.

Derbi odločil Vipotnik Izidi 21. kroga – Olimpija – Bravo 2:1 (1000; Kvesić 50./11-m, Krdžalić 59.; Kramarić 70./11-m), Celje – Mura 2:1 (2200; Bajde 1., Vuklišević 49.; Zličić 60.), Gorica – Kalcer Radomlje 1:1 (300; Vekić 93.; Čuić 69.), Koper – Maribor 0:1 (2500; Vipotnik 10.), Domžale – CB24 Tabor Sežana 0:4 (500; Korošec 6., Hasanbegović 58., avt, Zeljković 68., Briški 81., 11-m). Pari 22. kroga, sobota: CB24 Tabor – Celje (13), Kalcer Radomlje – Mura (15), Gorica – Koper (17.30); nedelja: Bravo – Domžale (13), Maribor – Olimpija (15).