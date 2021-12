Na Bonifiki za konec veliki finale

V dvajsetem, zadnjem krogu 1. SNL, bo postavljena pika na i jesenskemu delu nogometnega prvenstva. Kdo je bil od julija do decembra najboljši in kdo bo imel spomladi najboljše izhodišče? V Sežani, Domžalah, Mariboru bodo igrali že danes, jutri pa še v Ljubljani in Kopru, kjer bo padla odločitev o jesenski št. 1: Koper ali Maribor? Sežana: CB24 Tabor – Celje (sobota, sodnik Denis Šabanagić, 13.00): Ko je Dušan Kosić v 8. krogu prevzel Tabor in v naslednjih petih tekmah osvojil devet točk, se je prihodnost zdela svetla. Kosićeva zdajšnja realnost je klavrna: Kraševcem po sedmih zaporednih...