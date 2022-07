Na Bonifiki kot v vrelem kotlu

Olimpiji in Muri se bo v današnjem paketu prvih tekem 2. kroga nogometnih kvalifikacij za konferenčno ligo pridružil še Koper. Slovenski pokalni prvaki in državni podprvaki edini najprej igrajo doma: ob 18. uri bodo začeli dvoboj z Vaduzom iz Lihtenštajna. Ljubljančani bodo v romunskem Sfantu Gheorgheju (20.00) izzvali Sepsi, Sobočani pa v Dublinu (20.45) St. Patrick's Athletic. Porazi so najboljša učna ura, je bilo vodilo Koprčanov v pripravi prve evropske tekme po sedmih letih, ko je na Bonifiki gostoval splitski Hajduk.

Nesrečno in tudi naivno izgubljena prvenstvena bitka je vplivala na sestavo scenarija, v katerem je bila izbira popoldanskega termina začetka tekme ena od pasti za knežje nogometaše iz Vaduza. »Največkrat smo igrali v tem terminu, zato smo ga tudi izbrali,« so Koprčani pojasnili odločitev. Toda tudi v zvitem strokovnem štabu nihče ni pričakoval, da se bo kazalec na termometru dvigoval blizu 40 stopinjam Celzija in bi se jim premeten načrt lahko vrnil kot bumerang. To pomeni, da bo na Bonifiki, ki bo v tem obdobju dejansko pod sončnim udarom, na igrišču že skoraj blizu 50 stopinjam Celzija, in pri teh temperaturah ne bi bil v prednosti nihče. Natančni Koprčani so tako dali vedeti, da so v novi sezoni razširili nabor taktičnih različic in so nared še za večje podvige, a s premišljenim dodatkom. »Zavedamo se, da zmoremo veliko, a hkrati vemo, da tekmeci niso slabi,« je poudaril trener Zoran Zeljković, ki je imel najboljšo oporo pri pripravi načrta za dvoboj s »Švicarji« v športnem direktorju Oliverju Bogatinovu.

Vaduz močan, izkušen

»Mislili smo si že prej, zdaj tudi vemo. Vaduz je v primerjavi s slovenskimi moštvi izjemno močan in s številnimi izkušnjami, evropske so precej večje od naših. Na evropski lestvici je višje od nas in je bil pri žrebu v skupini postavljenih klubov. Večina nogometašev je igrala v najmočnejši švicarski ligi. Igrajo hitro, sodobno,« ni preveč odkrival Bogatinov po ogledu prve Vaduzove tekme v drugi švicarski ligi v Aarauu (1:1, izenačujoči gol je v 83. minuti dosegel 21-letni Dejan Đokić). »Sposobni smo ustvariti veliko priložnosti, toda proti Vaduzu bo odločilna obramba. Proti Taboru smo naredili preveč napak, in če bomo obrambno igro izboljšali, bomo povzročili veliko preglavic tekmecem,« je del strategije odkril trener Zoran Zeljković.

»Več ne morem razkriti, nekaj moramo tudi skriti,« je še dodal trener z besedami, da Koprčani ne prevzemajo vloge favoritov, a da so sposobni premagati tekmece. Z ligaškim junakom in koprskim fantom Andrejem Kotnikom je mogoče vse. »Pripravljalne tekme so bile načrtno izbrane in res top. Dozirali smo formo in mislim, da smo pripravljeni,« je optimist doslej najbolje pripravljeni Kotnik.