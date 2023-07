Mohorič presenetljivo do etapne zmage in skupnega vodstva

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape dirke po Poljski. Na razgibani trasi od Leszna do Karpacza (202,9 km) je v tesnem zaključku navkreber ugnal Portugalca Joaa Almeido in oblekel majico vodilnega.

Osemindvajsetletnik iz Podblice je zadržal dobro formo z dirke po Franciji in zabeležil jubilejno 20. zmago v karieri. Na poljski pentlji je sicer že slavil etapno zmago pred štirimi leti, ko je bil najboljši v sedmi etapi. V skupnem seštevku je dirko, ki spada v svetovno serijo, pred dvema letoma končal na drugem mestu prav za Almeido (UAE Team Emirates).

Tudi pred štirimi leti je ob Mohoričevi zmagi etapa potekala navkreber, a ne tako strmo kot danes na poti do Karpacza. Kolesarji so morali v zadnjih 55 km premagati kar nekaj klancev, tudi nekategoriziranih, najtežji pa je bil prav zadnji šestkilometrski do ciljne črte.

Drugi Slovenec s 13 minutami zaostanka

Presenetljivo je slavil Mohorič, ki je ob napadih številnih kolesarjev hranil moči v zaključku in v sprintu navkreber ugnal Almeido. Štiri sekunde je zaostal na koncu tretjeuvrščeni domačin Michal Kwiatkowski. Drugi Slovenec na dirki Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je etapo končal na 114. mestu s 13 minutami zaostanka.

V skupnem seštevku ima Mohorič po dveh etapah štiri sekunde naskoka pred Almeido, Kwiatkowski zaostaja deset sekund. Govekar je 109. s 13:08 minute zaostanka.

V ponedeljek bo na sporedu nova zahtevna etapa od Walbrzycha do Duszniki-Zdroja (163,3 km). Znova bo na vrsti zaključni vzpon, pred tem pa bodo morali kolesarji premagati še tri kategorizirane vzpone. Zadnjega vsega 13 km pred ciljem na Zieleniec.