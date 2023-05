Mladi Norvežan prevzel skupno vodstvo, Roglič nazadoval v skupni razvrstitvi

Francoz Aurelien Paret-Peintre je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Italiji. Najboljši je bil iz ubežne skupine, drugouvrščeni Norvežan Andreas Leknesund pa je prevzel majico vodilnega na Giru. Razmerje med najboljšimi se po današnji etapi ni spremenilo. V najboljšem položaju je še vedno Belgijec Remco Evenepoel.

Ekipa Soudal-Quick Step, za katero dirka 23-letni Evenepoel, je na trasi od Venose do jezera Laceno (175 km) načrtno predala majico vodilnega enemu od ubežnikov in se s tem znebila dodatnih obveznosti v naslednjih dneh. Za Evenepoelom sta najboljša od kandidatov za končno zmago še naprej Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) in slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma). Ta je bil ves čas blizu Evenepoelu in prežal na napade, ki jih na koncu ni bilo.

Vodilni je zdaj Leknesund (Team DSM), ki ima pred Evenepoelom 28 sekund naskoka. Tretji je Paret-Peintre (AG2R Citroen) s 30 sekundami zaostanka, četrti je Almeida z natanko minuto zaostanka za Norvežanom, Roglič zaostaja še 12 sekund več.

V sredo bo na sporedu deloma razgibana etapa od Atripalde do Salerna (171 km), ki pa bo bržčas namenjena sprinterjem. Ti bodo morali sicer v prvih 115 km premagati več kot 2200 višinskih metrov, zadnji del trase pa bo pretežno potekal navzdol ter po ravnini do cilja.