Mladi Finec v finišu ohranil mirno kri

Številni ljubitelji bencinskih hlapov so na reliju za svetovno prvenstvo na Hrvaškem zagotovo prišli na svoj račun. Iz neposredne bližine so namreč videli mojstre volana, ki so na ozkih cestah nedaleč stran od meje s Slovenijo prikazali vratolomne in težko predstavljive vožnje čez drn in strn, bitka za vrh pa je bila znova izjemno razburljiva in izenačena vse do zadnjih metrov.

Na koncu je bil najbolj nasmejan vzhajajoči finski zvezdnik Kalle Rovanperä (toyota yaris), ki je slavil drugo letošnjo in skupno četrto zmago med svetovno elito, potem ko je vodil večino dirke. Toda še malo pred ciljem je najbolje kazalo Estoncu Ottu Tänaku (hyundai i20), ki je na predzadnji 19. hitrostni preizkušnji v dežju tvegal zelo veliko in se za las – za 1,4 sekunde – prebil v vodstvo mimo Rovanperäja.

Zaradi izjemno majhne razlike so navijači (hrvaški prireditelji so napovedali, da se jih bo minuli konec tedna ob progi zbralo kar 350.000, med katerimi se jih je veliko pripeljalo tudi iz Slovenije) nestrpno pričakovali finalni dvoboj med 34-letnim Estoncem in kar trinajst let mlajšim Fincem, ki je na sklepnih 14,09 kilometra znova pokazal zobe. Z imenitno zaključno predstavo je Rovanperä jeziček na tehtnici spet prevesil na svojo stran, po dramatičnem finišu pa je imel na koncu 4,3 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Tänakom, medtem ko je tretjeuvrščeni Belgijec Thierry Neuville (hyundai i20) za Kallejem, ki se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve, zaostal že za 2:21,0 minute.

Prvič zmagal na asfaltu

»To je bila nedvomno moja doslej najtežja zmaga, ki pa smo si jo – kot ocenjujem – z ekipo tudi zaslužili,« je poudaril 21-letni Finec, ki se je po sijajnem uvodnem dnevu, ko si je pridirkal že debelo minuto prednosti, spopadal s številnimi težavami. V soboto so se mu namreč zaradi prebite pnevmatike tekmeci spet precej približali, včeraj pa je veliko časa izgubil zaradi napačne izbire gum, ki bi ga skorajda stale prvo mesto. Toda Rovanperä je v ključnih trenutkih ohranil mirno kri in prvič slast zmage okusil tudi na asfaltnem reliju. Tako se je v zgodovino vpisal šele kot 13. dirkač, ki je bil najhitrejši na vseh podlagah – makadamu, snegu in asfaltu.

Spektakularne dirke v naši soseščini, za katero je hrvaška vlada odštela milijon evrov, sta se udeležili tudi dve slovenski posadki, ki sta pristali v zlati sredini. Aljoša Novak in Uroš Ocvirk (škoda fabia evo, + 31:49,8) sta zasedla 27. mesto, tri mesta za njima pa sta ciljno črto prečkala Darko Peljhan in Matej Čar (škoda fabia, + 38:10,8).

Naslednji reli za svetovno prvenstvo bo med 19. in 22. majem na Portugalskem.