Mlade odbojkarice zrele za presenečenje

Pred slovensko žensko odbojkarsko izbrano vrsto je velik izziv. V pomlajeni zasedbi se bodo tretjič (2015, 2019) pomerile na evropskem prvenstvu, dvakrat doslej so ga zaključile na 16. mestu, letos pa merijo višje. Cilj sta dve zmagi in napredovanje v osmino finala, tekmice bodo zelo zahtevne, a Slovenke z italijanskim strategom Marcom Bonitto na čelu optimistično pričakujejo današnji začetek prvenstva.

Slovenke so v sredo zvečer pripotovale v Gent, ki bo gostil njihovo skupino A, včeraj so v dvorani Topsporthal Vlaanderen opravile prvi trening, danes ob 20. uri pa jih že čaka prvi dvoboj s Poljsko. Od začetka priprav sta minila natanko dva meseca, reprezentanca je odigrala 13 pripravljalnih tekem, na katerih so predvsem s širino kadra navdušile selektorja Bonitto: »Naredili smo vse, kar smo si zadali. Ekipa je pripravljena in veselimo se že, da bomo začeli z nastopi. Dvignili smo našo raven, dvignili kakovost in smo pripravljeni na naslednji korak. Naša moč je v tem, da imamo 14 podobno kakovostnih igralk, najti moramo le pravo ravnotežje. Iz tekme v tekmo se bomo prilagajali.«

Ne nameravajo se zoperstaviti z izobešeno belo zastavo

Na prvih treh tekmah s Poljsko, Belgijo in Srbijo bodo točke zelo težko dosegljive, a se tudi favoriziranim nasprotnicam Slovenke ne nameravajo zoperstaviti z izobešeno belo zastavo. Po treh tekmah v treh dneh v ponedeljek sledi dan premora, nato pa odločilni tekmi z Madžarsko in Ukrajino, kjer bi si Slovenija lahko priigrala napredovanje v osmino finala, kamor se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine.

»Začeli smo se pripravljati na tekmo s poljsko reprezentanco in mislim, da je to za nas super nasprotnik, saj lahko prvenstvo začnemo brez pritiska, spoznamo dvorano, sproščeno odigramo po svojih najboljših močeh in posežemo čim višje, kolikor se bo pač dalo. Imamo veliko mladih igralk, ki pa so zelo kakovostne in menim, da je ogromno punc, ki lahko na tem evropskem prvenstvu prispevajo k dobremu rezultatu,« pravi kapetanka Saša Planinšec, ki s podajalko Saro Najdič in korektorico Izo Mlakar tvori izkušeno jedro slovenske zasedbe. V ključnih trenutkih bo prav omenjena trojica morala stopiti v ospredje.

Brez Vinčića na EP

Za žensko izbrano vrsto bo šlo danes že zares, moška pa začenja zaključni del priprav na EP z gostovanjem na Wagnerjevem memorialu na Poljskem. Tam zasedbo Gheorgheja Cretuja čakajo tri zvezdniške reprezentance, ki vse ciljajo na odličja na jesenskem evropskem prvenstvu – ob domačinih še Italija in Francija.

Že na Poljskem moško izbrano vrsto (na fotografiji kapetan Tine Urnaut in Alen Pajenk) čaka silovit ritem tekem z močnimi tekmeci, podobno bo tudi na EP. FOTO: OZS

»Lahko bomo preizkusili, kako se ekipa v različnih situacijah znajde na igrišču. Turnir na Poljskem bo priložnost za igralce, ki so v ligi narodov igrali nekoliko manj. Zahtevni tekmeci nas bodo silili, da bomo najboljši v vsakem trenutku. To je zelo dober približek tistemu, kar nas kmalu čaka v Bolgariji,« se izziva veseli Cretu, ki je postregel tudi z odločitvijo, da v ekipi za EP ne bo izkušenega podajalca Dejana Vinčića. Prihodnji teden se bo po operaciji komolca in nato še poškodbi gležnja Vinčić vrnil na treninge z ekipo, a za napore prvenstva po prepričanju Cretuja ne bo nared, zato bo raje stavil na Gregorja Ropreta, ki je v tem trenutku mnogo bolj uigran z reprezentanti. Slovenija bo danes ob 17.30 igrala s Poljsko, jutri in v nedeljo pa ob 14. uri z Italijo in Francijo.