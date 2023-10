Mitja Janc vrgel rokavico bratu Blažu

Ne glede na to, ali rokometaši Celja Pivovarne Laško preživljajo dobre ali slabe čase, vedno je Barcelona največji magnet za gledalce, ki bodo tudi danes lepo zapolnili dvorano Zlatorog, kjer bo katalonski velikan ob 18.45 gostoval v 5. krogu EHF lige prvakov. In ne glede na to, kakšen je položaj na lestvici, Celjani proti rekordnim enajstkratnim evropskim prvakom vselej drago prodajo kožo, zato se tudi nocoj v hramu slovenskega rokometa obeta rokometni praznik.

Živ je še spomin na zadnje gostovanje Barcelone v knežjem mestu. Ob koncu prejšnje sezone je branila naslov, ko se je v Zlatorogu znašla na kolenih. Sredi februarja so borci Alema Toskića pet minut pred koncem vodili s 27:24, nakar so plačali davek neizkušenosti, Barcelona je dosegla zadnje štiri gole in se izognila senzaciji.

23 golov je v tej sezoni dosegel Mitja Janc, njegov brat Blaž 13.

Le kaj bi dal priljubljeni Toske, da bi lahko zadržal ekipo, v kateri sta blestela Aleks Vlah in Tilen Strmljan. Z njima bi lahko odkrito napovedoval boj za zmago. Tako pa je spet moral začeti graditi znova in slovenski prvaki so izgubili prve štiri tekme. A nadigrani so bili le pri evropskih prvakih iz Magdeburga, proti Gudmeju in Montpellieru so pokazali dober odpor, s Portom pa v drugem polčasu zapravili devet golov prednosti. V zadnjem času kažejo boljšo formo, poraz s Trimom in remi v Ivančni Gorici sta preteklost, generalka za Barcelono je bila uspešna, v soboto so dobili derbi z Gorenjem.

Brez Makuca, odšla Cindrić in Fabregas

Tudi Barça ni imela srečne roke pri kadrovanju, zapustil jo je Luka Cindrić, njegov naslednik Domen Makuc pa se je na pripravljalnem turnirju v Doboju poškodoval in bo izpustil sezono. Slaba novica za celjska vratarja Roka Zaponška in Gala Gaberška je, da je francoski zvezdnik Dika Mem v vrhunski formi, dosegel je že 28 golov. Tudi bivši celjski igralec Blaž Janc bo zelo nevaren, je četrti strelec ekipe s 13 zadetki.

Reprezentant Janc se bo znova srečal iz oči v oči z mlajšim bratom Mitjo, ki je izkoristil priložnost po odhodih Vlaha in Strmljana in je gonilna sila Celjanov, pa tudi prvi strelec s 23 goli. Tudi on nosi številko 18 ...

»To bo zame prav posebna tekma. Sedaj imam vidnejšo vlogo kot lani, zato vse skupaj dojemam drugače. Z Blažem bova več časa skupaj na igrišču. Sva v stalnih stikih, daje mi nasvete in pohvale, A na igrišču želim pokazati, kaj znam in česa smo sposobni kot ekipa,« se srečanja veseli Janc mlajši, ki verjame, da lahko Celje povzroča težave tudi Barceloni.