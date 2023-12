Miren spanec Jana in Benija

Liga prvakov, prestižno klubsko nogometno tekmovanje, se odpravlja na zimski spanec. Toda še pred tem bosta na sporedu dva pisana večera, v katerih posamezni klubi še upajo na zadnji vizum uvrstitve v pomladni odločilni del.

Ducat moštev si je zagotovil nastop v osmini finala, toda glede na vso resnost velikih klubov in ne nazadnje tudi bogate denarne nagrade za sleherno osvojeno točko, bodo tudi vsi že uvrščeni, denimo nemška velikana Bayern in Borussia Dortmund, temu zadnjemu krogu pristopili resno. Omenjena kluba si morata tudi oprati slab okus, ki sta ga doživela ob koncu tedna v domači bundesligi.

Sicer so si evropsko nogometno pomlad med izbranci lige prvakov že zagotovili naslednji klubi: Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Manchester City, Leipzig, PSV Eindhoven, Real Madrid in Real Sociedad. City brani lovoriko zmagovalca.

Precej več alarma pa je pri prvakovih sosedih – Manchester Unitedu. Nekoč, zlasti v dolgi vladavini Alexa Fergusona, silno uspešen klub in z izjemnimi marketinškimi pristopi priljubljen domala po vsem svetu, je zabredel v zapleten labirint, iz katerega ne najde izhoda.

Drevišnji tekmec rdečih vragov, nemški prvak Bayern, je prepričljivo spredaj (13 točk) in to navijačev Uniteda ne preseneča, boli pa jih precej bolj, da sta pred ljubljenim klubom København in Galatasaray. In kdorkoli od njiju bi dobil današnji dvoboj, bi se uvrstil v osmino finala lige prvakov, trikratni evropski klubski prvak iz Manchestra pa bi se glede nadaljevanja sezone v prestižnem tekmovanju obrisal pod nosom. Teh skrbi nimata slovenska reprezentanta: Jan Oblak z Atleticom in Benjamin Šeško z Leipzigom tako že lahko razmišljata o pomladi v ligi prvakov!