Maxa bi postavil pred vse šampione

Z jutrišnjo veliko nagrado Belgije (15.00) se bo končala prva polovica sezone v formuli 1, Red Bullovi tekmeci pa se že vdajajo v usodo. Nič čudnega, ko pa ima vodilni »rdeči bik« Max Verstappen v skupni razvrstitvi zajetnih 110 točk zaloge pred svojim drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem Sergiom Perezom. Španski veteran Fernando Alonso (Aston Martin) kot tretji zaostaja že za 142 točk!

»Ne delajmo si utvar, devet od desetih ekip zdaj dirka le v formuli 2,« je Red Bullovo premoč slikovito opisal vodja Mercedesovega moštva Toto Wolff. Prevlada avstrijske zasedbe je res izjemna; v konstruktorski razvrstitvi imajo »rdeči biki« po 13 preizkušnjah (od 28) že 452 točk – kar 229 več kot drugouvrščeni Mercedes.

Michael Schumacher najhitreje

Za svetovnega prvaka se je doslej najhitreje okronal Michael Schumacher, ki si je leta 2002 lovoriko zagotovil že na 11. dirki sezone v Magny-Coursu (21. julija). A če bi zdaj veljal takratni sistem točkovanja (1. mesto = 10 točk, 2. mesto = 6 točk, 3. mesto = 4 točke itn.), bi Verstappen izboljšal rekord legendarnega Nemca. »Schumi« je imel tedaj na svojem računu 96 točk, 25-letni Nizozemec bi jih imel po enakem številu preizkušenj (brez sprinterskih dirk in dodatnih točk za najhitrejše kroge) še šest več (102).

»Max je na vrhuncu svojega znanja, njegove predstave so res izredne,« je nad branilcem naslova svetovnega prvaka, ki mu lahko le še čudež prepreči osvojitev tretjega zaporednega šampionskega pokala, navdušen vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. S pohvalami na račun nizozemskega zvezdnika ne skopari niti dr. Helmut Marko, svetovalec za motošport pri »rdečih bikih«. »Verstappen je zunajserijski dirkač!«

Izjemen talent

Še zdaleč ni edini, ki kuje Maxa v nebo. Nekdanji avstrijski dirkač Gerhard Berger je izjavil, da je Verstappen edini na ravni nepozabnega Ayrtona Senne, Johnny Herbert pa ga je postavil celo pred vse šampione formule 1. »Verstappen je talent, kakršen se ne rodi vsak dan. Prepričan sem, da bo boljši kot Lewis Hamilton; kakor je ta od Schumacherja, ki je bil uspešnejši od Senne,« je ocenil 59-letni Anglež, ki je v najhitrejšem »cirkusu« dirkal med letoma 1989 in 2000.

Nizozemski as si s takšnimi primerjavami ne beli glave, ne obremenjuje se niti s stezo v Spa-Francorchampsu, za katero nekateri po dveh smrtnih nesrečah v zadnjih štirih letih (Anthoina Huberta v formuli 2 avgusta 2019 in pred kratkim Dilana van't Hoffa v formuli regional) pravijo, da je že preveč nevarna. »To je moje najljubše dirkališče in bilo bi nepošteno obe smrtni nesreči pripisati le progi. Zagotovo je nevarna, a prvi del v Džedi je zame še nevarnejši,« je poudaril Verstappen, ki ga je zaradi novega menjalnika doletel kazenski premik v štartni razvrstitvi za VN Belgije. A se mu zaradi tega ni treba vznemirjati, saj je tudi lani zmagal v Spaju, potem ko je dirko začel šele s 14. mesta ...