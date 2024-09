Matjaž Kek prestal kazen in napovedal tri točke

Napočil je dan za prvo zmago slovenske nogometne reprezentance – po šestih zaporednih remijih. Tako je mogoče sklepati pred nocojšnjo (20.45) tekmo Uefine lige narodov med Slovenijo in Kazahstanom. Po prestani kazni se bo vrnil na klop selektor Matjaž Kek, delne spremembe bodo zavele tudi v enajsterici gostiteljev, ki so v petek odprli sezono lige narodov z remijem proti Avstriji.

Bolgarija (1:1), Danska (1:1), Srbija (1:1), Anglija (0:0), Portugalska (0:0; 1:0 po 11-m), Avstrija (1:1) – te izide je od junija nanizala izbrana vrsta Slovenije v zadnjih šestih tekmah. Selektor Kek in igralci merijo na prvo mesto v skupini lige narodov B3, v kateri tekmujejo še Kazahstan, Avstrija in Norveška, toda pot do vrha je znana – čim manj remijev.

20 MILIJONOV EVROV velja na trgu reprezentanca Kazahstana, 148 milijonov evrov izbrana vrsta Slovenije.

»Dobro se zavedam tega,« nam je včeraj na Brdu pri Kranju zatrdil slovenski selektor, ki je opazno izžareval zadovoljstvo po prestani kazni zaradi prejetega rdečega kartona s Portugalsko: »Res mi je bilo težko spremljati tekmo na tribuni, raje bi sedel doma pred TV zaslonom. Sicer pa ni dileme: vse je podrejeno trem osvojenim točkam s Kazahstanom, toda za to moramo dvigniti raven naše igre v primerjavi s petkom in Avstrijo in ohraniti večjo zbranost čez vso tekmo. Navsezadnje sta bili tesni tudi obe lanski tekmi v Astani in Stožicah. Kazahstan je izjemno organiziran, v petek mu Norvežani niso mogli zabiti gola, saj selektor Stanislav Čerčesov ničesar ne prepušča naključju. Gotovo bomo morali biti hitrejši kot v petek v gibanju in idejah.«

Benjamin Šeško je takole proslavil doseženi gol proti Avstriji. Tudi drevi bo velik adut Slovenije. FOTO: Dejan Javornik

Bomo videli, kakšen bo odziv Slovencev po petkovi točki z Avstrijo (Šeško 16.; Laimer 28.). Njihovi odzivi so povečini optimistični in samozavestni, čeprav predvsem na sredini igrišča niso mogli parirati avstrijskim zvezdnikom iz nemške bundeslige. Tudi pri prejetem golu bi bilo težko kriviti vratarja Matevža Vidovška, ko pa so se nekateri Avstrijci pri akciji za gol sprehajali ob slovenskih vezistih neovirano kot po Tromostovju, namesto da bi pravočasno dobili po nogah. Občasni padci v zbranosti so bili resda pričakovani, škoda le, da je bil prvi tovrstni primer kaznovan z golom. Veliko si namreč v Stožicah niso ustvarili niti Avstrijci.

Ačimović v Murski Soboti Lepo priložnost za novo zmago bodo imeli danes (18) tudi mladi slovenski nogometaši (U-21), ki jih vodi selektor Mile Aćimović. V Murski Soboti bodo igrali s Ciprčani, z zmago bi naredili lep korak proti uvrstitvi na euro.

Pričakujejo 10.000 gledalcev

Kako torej nad Kazahstan, ki mora v Ljubljani pasti »na žive ali mrtve«, kot bi rekli v nogometnem žargonu? »Veliko boljši kot v petek smo lahko v prekinitvah, to je prvo, v tej prvini igre smo bili v petek preslabi. Drugič, gotovo Kazahstan ne bo nenehno iskal žoge in napadal kot Avstrijci, torej bi morali biti bolj ambiciozni tudi mi. V ofenzivnem delu igre premoremo veliko rezerve,« je prepričan Kek.

Jan Oblak (v sredini) je že treniral, toda trrebušna viroza mu je pustila posledice. FOTO: Dejan Javornik

V primerjavi z nekaterimi prejšnjimi meseci že nekaj časa čakamo tudi na prvi gol napadalca po čisti priložnosti iz igre. Tudi nazadnje z Avstrijo je deloval še najbolj nevarno za gostujočega vratarja Petar Stojanović, četudi je šele nedavno dobil nov klub in se preselil v Salerno. Benjamin Šeško se opazno trudi, a je občasno »odrezan« od soigralcev, volje ne manjka niti Andražu Šporarju, toda tudi pri njem je opazna skromna minutaža v majici Panathinaikosa. Ob tem se borita za dragocene minute v Angliji tudi Žan Vipotnik in Žan Celar. Treba bo biti torej potrpežljiv, najboljše zdravilo za neučinkovitost pa so – doseženi goli.

Sodniki s Portugalske Uefa je določila sodnike za nocojšnjo tekmo v Stožicah, to bodo Portugalci, glavni pa João Pinheiro. Verjetni enajsterici, Slovenija: Vidovšek; Janža, Bijol, Drkušić, Brekalo; Mlakar, Elšnik, Čerin, Stojanović; Vipotnik, Šeško; selektor: Matjaž Kek; Kazahstan: Šackij; Vorogovskij, Maročkin, Kasim, Alip, Bistrov; Samorodov, Tagibergen, Zajnutdinov, Česnokov; Ajimbetov; selektor: Stanislav Čerčesov.

»Saj veste, da sem že dolgo v slovenski reprezentanci, tudi zato lahko zatrdim, da je sedanja ekipa psihološko zelo močna in z vsakim igra na vso moč. Tudi Kazahstance želimo premagati, toda to gotovo ne bo enostavno. Le poglejte naši lanski medsebojni tekmi, v petek mu ni mogla do živega niti Norveška. Toda nas zanima le zmaga. Če se bomo držali dogovora s selektorjem, bo to dovolj,« je potrdil Stojanović.

Andraž Šporar se v Stožicah počuti kot doma. FOTO: Dejan Javornik

Morebitne tri točke pred 10.000 gledalci, kolikor jih pričakujejo, bi bile res vredne zlata. Slovenijo namreč čaka oktobra zahtevno paketno gostovanje, največji logistični izziv v tem ciklusu, saj bo obakrat gostovala; najprej v Oslu, nato v Almatiju.