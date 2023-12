Mat Olimpije v treh potezah, Celjani ponovno zmagali

V zaključku jesenskega dela 1. SNL so Celjani v soboto brez težav opravili z Aluminijem (3:1), šest zadetkov smo pospremili tudi na derbiju Kopra in Olimpije. Na Bonifiki se je taktični načrt proti nekdanji ekipi Zoranu Zeljkoviću odlično izšel (4:2), zadnjo besedo v 19. krogu bo imel danes Maribor, ki gostuje pri Radomljah.

Na derbiju nekdanjih je Zeljkovič poizkusil s podobnim taktičnim načrtom kot na večnem derbiju v Mariboru ukanil Safeta Hadžića. Koper se je v prvih minutah postavil visoko in vršil pritisk na zadnjo vrsto Olimpije, ki pa tokrat ni klonila. Ob visokem ritmu igre je prvi gol padel po nespametni napaki Ahmeda Ankraha, ta je žogo z roba kazenskega prostora izbijal proti svojemu golu in naravnost v noge razpoloženega Raula Alexandra Florucza (2 gola in asistenca). Avstrijec je z dobrim strelom po tleh matiral Jana Koprivca.

Mura do zmage v megli Izidi in par 19. kroga: Aluminij – Celje 1:3 (Tin Martić 91.; Gregor Bajde 32., Damjan Vuklišević 34., Mark Zabukovnik 79.), Bravo – Rogaška 3:2 (Jakov Gurlica 44., Luka Štor 84., Matej Poplatnik 89.; Nejc Gradišar 67., 70.), Koper – Olimpija 2:4 (Nardin Mulahusejnović 71./11-m, Bede Osuji 90./11-m; Raul Florucz 9., 36., Marcel Ratnik 31., Nemanja Motika 53.), Mura – Domžale 1:0 (Žan Trontelj 36.); danes: Kalcer Radomlje – Maribor (17.30).

Zeljković je po vodstvu ekipo pomaknil še bližje svojim vratom in Olimpija je z obrestmi izkoristila obilico prostora za nasprotne napade. Povratnik po kazni David Sualehe je na levem krilu prebijal koprsko obrambo, drugi gol je padel po nesporazumu ob podaji s kota, ko prenizki Luka Vešner Tičić ni bil kos Marcelu Ratniku, tretjega je po ostri podaji Sualeheja v kazenski prostor v 36. minuti dosegel Florucz.

Koper je bil na kolenih, kljub prevladi v posesti žoge so bili napadi kanarčkov po pravilu jalovi, gol za šah-mat je v 53. minuti z 20 metrov pristavil še neovirani Nemanja Motika. Zeljković si je s četrtkovo tekmo z bratislavskim Slovanom v mislih lahko privoščil menjavi Ruija Pedra in kapetana Timija Maxa Elšnika še pred zadnjimi 20 minutami, dve enajstmetrovki Kopra sta le nekoliko ublažili poraz.

Pritisk obrnili v svoj prid

»Prvi polčas je bil zelo dober, veliko nam je uspevalo na igrišču. Seveda je lažje igrati, če izkoristiš vse priložnosti, dobro smo se znašli ob njihovem visokem pritisku, znali smo poiskati rešitve in zasluženo zmagali,« je v učinkovitosti – Olimpija je iz prvih treh strelov dosegla tri gole - razlog za zmago poiskal Zeljković.

Drugi polčas ga ni navdušil: »Želel bi si ničlo, na treningih vedno ponavljam, da moramo igrati od začetka do konca tekme. Čaka nas težka evropska tekma, zato sem že zgodaj opravil menjave. Moramo biti zadovoljni, s težkega gostovanja smo odnesli pomembne točke.«

Po zmagi s 4:2 je Olimpija vsaj začasno zaostanek za Celjem zmanjšala na sedem točk. Vodilna ekipa 1. SNL je imela v soboto na težki zelenici v Kidričevem težave le v prvih minutah srečanja, po dobre pol ure igre sta mirnejše nadaljevanje z goloma v razmaku dveh minut prinesla Gregor Bajde in Damjan Vuklišević, Celje pa je po zmagi s 3:1 brez težav prišlo do treh točk.

Ekipa Damirja Krznarja je uspela prihraniti nekaj moči za sredino nadaljevanje prekinjenega dvoboja s Koprom, z razpletom drugega decembrskega konca tedna so po zmagi s 3:2 nad Rogaško zadovoljni tudi v Šiški. Bravo je vsaj za en dan skočil na četrto mesto in čaka na odgovor Maribora, ki danes (17.30) gostuje v Domžalah pri Radomljah.