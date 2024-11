Luka rešuje zdesetkani Dallas

Prvih 14 dni sezone v Dallasu je minilo po napovedih trenerja Jasona Kidda, po delni prenovi moštva so nihanja v igri neizogibna, a zaenkrat niso razlog za skrb. Po prepričljivi zmagi nad Chicagom s 119:99 so Teksašani pri petih zmagah in treh porazih, glavnino zaslug si lahko pripiše Luka Dončić, ki je po pričakovanjih že na uvodu med najboljšimi posamezniki lige. Dallas bo niz petih domačih tekem zaključil v noči na soboto, razpoloženi Phoenix bo pokazal trenutni doseg domačinov.

Košarkarji Dallasa nadaljujejo, kjer so minulo sezono končali. O talentu teksaške zasedbe ne dvomi nihče, po osmih tekmah pa strokovno vodstvo še nima pravega odgovora, kako ga najbolje izkoristiti. »Nenavadno medli smo na domačih tekmah, ne vem, zakaj se nam to dogaja, a tako ne bo šlo,« je po porazu proti prehitri Indiani, ki ji Dallas s težkimi nogami zaradi zmage nad Orlandom večer prej ni mogel slediti, opozarjal Kidd.

Luka Dončić je opozorilo vzel resno in proti Chicagu od prve minute pritisnil na plin, igro je vodil z do milimetra natančno odmerjenimi podajami pod koš, po katerih je Daniel Gafford z obrambo pometal kot najstnik na vrtčevskem igrišču. Ob polčasu je Dallas že lahko vpisal peto zmago sezone na svoj račun, v tretji je Dončić opravil še lažji strelski trening in s 27 točkami ter 13 asistencami poskrbel, da Chicago ni prišel niti blizu. »To je bila ena od tistih zmag, ki smo jih res potrebovali, upam da bo šlo zdaj lažje,« je odleglo Kyrieju Irvingu, ki je zadel prvih šest metov na tekmi, nato se je prelevil v asistenta.

34 odstotkov vseh akcij Dallasa zaključi Luka Dončić

Na zadnjih dveh tekmah je žoga pri Dallasu krožila veliko bolje, posledično se je odprlo tudi pri metu za tri točke. Dončić je proti Indiani in Chicagu skupaj zbral 28 podaj, Dallas na tekmi z Biki kar 33. »Luka igra enako od začetka sezone, le soigralci zdaj zadevajo odprte mete, brez tega težko pride do asistence, kajne?« je Kidd prepričan, da slovenski zvezdnik igra enako kot vedno - vrhunsko. Po osmih tekmah je »šele« na petem mestu lestvice najboljših strelcev, na tekmo dosega 28,6 točke, a za tri iz skoraj desetih poskusov na tekmo meče le 32-odstotno, ob koncu rednega dela minule sezone je bil z razdalje uspešen 39-odstotno.

Začetna peterka iz tekme v tekmo deluje bolje, Klay Thompson se je dobro ujel z Irvingom in Dončićem, pod košem pa se Gafford izmenjuje z napadalno bolj zadržanim, a boljšim branilcem in skakalcem Dereckom Livelyjem. Slabše so se doslej odrezali rezervisti, v povprečju igralci s klopi k točkovnemu izkupičku Dallasa prispevajo le 27 točk na tekmo, kar Teksašane uvršča na skromno 26. mesto v ligi NBA. Del krivde za to nosijo tudi poškodbe (Lively, Washington, Kleber, ...), ki so zdesetkale rotacijo Dallasa, čeprav smo komaj vstopili v tretji teden sezone.

Nov preizkus slovenskega zvezdnika in soigralce čaka v noči na soboto, niz petih domačih tekem bodo sklenili proti Phoenixu, ki je na krilih neuničljivega Kevina Duranta sezono začel s sedmimi zmagami in le enim porazom. Prvi dvoboj tekmecev z Zahoda v sezoni je pripadel gostom iz Arizone, zdaj je Dončić na vrsti, da svoje najljubše stranke pogosti z novim večerom presežkov.