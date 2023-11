Lov na zadnji mesti za kandidatski turnir prihodnje leto v Torontu

V Saint Louisu se danes zaključuje tradicionalni pokal Sinquefield, ki predstavlja enega najmočnejših šahovskih turnirjev v koledarskem letu. Prireditelji vnovič nimajo sreče, saj turnirja ponovno ne bo dokončalo vseh deset igralcev.

Lansko leto je za to poskrbel nekdanji svetovni prvak Magnus Carlsen s svojim šokantnim odstopom, ki je sledil porazu proti kontroverznemu Hansu Niemannu, letos pa je Poljak Jan-Krzysztof Duda zaradi zdravstvenih težav odigral le eno partijo. Kljub omenjenim nesrečnim okoliščinam turnir s tekmovalnega vidika nosi ogromno težo, saj so v igri ne le prestižna zmaga in uvrstitev v skupnem seštevku serije Grand Chess Tour, pač pa predvsem zadnji dve prosti mesti za kandidatski turnir prihodnje leto v Torontu.

Wesley So dobro šahira. FOTO: Frans Peeters

Znanih je namreč šest od osmih udeležencev, celotna zasedba pa bo zaokrožena do konca leta. V igri so realno ostali le še štirje igralci, ki sem jim lahko uspe uvrstiti preko ratinga ali skupnega seštevka točk z najmočnejših turnirjev v letu. Najboljše ratinško izhodišče je imel še pred dobrim mesecem dni Alireza Firouzja, ki pa je s slabimi predstavami na otoku Man in dvema porazoma brez zmage po dveh tretjinah turnirja v Saint Louisu izgubil ogromnih 26 točk. Zadnja poraza je doživel proti Levonu Aronjanu s črnimi in Fabianu Caruani z belimi figurami.

Indijec napada

V nasprotno smer pa svoj ratinški trend usmerja Wesley So, ki je z dvema tehničnima zmagama v svojem slogu, proti Richardu Rapportu in Aronjanu, prevzel vodstvo na turnirju in se hkrati povzpel na šesto mesto svetovne ratinške lestvice. V dirki za kandidatsko mesto ima tako trenutno deset točk prednosti pred Firouzjo in presenetljivim Lenierjem Dominguezom, ki je v šestem krogu zabeležil veliko zmago s črnimi figurami proti Anišu Giriju in ohranja teoretične možnosti za nastop v Torontu.

Diagram (29. 11.) FOTO: Šzs

ČRNI NA POTEZI Firouzja – Caruana, Saint Louis 2023. Kljub precej poenostavljeni poziciji, v njej ne manjka taktičnih udarov. Kateri od njih je črnemu prinesel zmago? REŠITEV: 1…Lc3! 2.Sxe3 (2.Txe3 Tf1+, ko se beli lahko izogne matu le tako, da nasprotniku prepusti svojega skakača. Po 2.Th1 e2 pa gre črni kmet neustavljivo v promocijo.) 2…Txg5 in ob neizogibnih materialnih izgubah je beli priznal poraz.

Za Girija je izjemno pomembno, da se v Saint Louisu uvrsti v prvo polovico, saj mu močno diha za ovratnik 18-letni indijski zvezdnik Gukeš Domaradžu. Slednji je prvi nosilec zaprtega turnirja v Londonu, ki se začne jutri in na katerem bi ob morebitni zmagi na lestvici lahko prehitel Nizozemca.

Turnir v Londonu bo verjetno zadnji letos v standardnem šahu, ki bo odločal o uvrstitvi na kandidatski turnir. Glede na minimalne razlike pa bi lahko bili priče končnemu razpletu ob samem koncu leta in sicer na svetovnem prvenstvu v pospešenem in hitropoteznem tempu od 26. do 30. decembra v starodavnem mestu Samarkand v Uzbekistanu.