Ljubljanski hokejisti že po štirih tekmah do novega naslova prvaka

Hokejisti SŽ Olimpije so v četrti finalni tekmi državnega prvenstva premagali Sij Acroni Jesenice z 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) in s skupnim izidom 4:0 v zmagah osvojili naslov prvaka.

Pred današnjim četrtim obračunom v finalu sta imeli ekipi povsem drugačni izhodišči. Jeseničani so morali zmagati, če so želeli podaljšati upe na nadaljevanje finalne serije, Ljubljančani pa so imeli v žepu tri zaporedne zmage, od tega dve visoki na domačem ledu, ter so za ponovitev lanskega uspeha in skupno 19. naslova za ljubljanski hokej v samostojni Sloveniji potrebovali le še eno.

Na koncu so jo tudi dosegli, a so se moril zanjo potrditi precej bolj kot na prejšnjih dvobojih, saj so se domači tokrat predstavili v bistveno boljši podobi.