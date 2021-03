Laura osvojila cvet Mediterana

Hreščakova četrta, Kejžarjeva osma

Diagram (17.3.)

Črni na potezi

Kejžar – Unuk, Reka 2021. Kako je črna zaključila partijo z matom?

REŠITEV:

1…Dxf2!+ 2.Txf2 Td1+ s takojšnjo predajo bele pred neizogibnim matom v naslednji potezi – 3.Se1 Txe1 mat.

Najboljša slovenska šahistkaje upravičila vlogo prve favoritinje in zasluženo zmagala na tradicionalnem mednarodnem ženskem turnirju Cvet Mediterana na Reki. Ob tem je prvič v karieri presegla ratinško znamko 2400 točk, kar je bila zadnja potrebna formalnost za osvojitev naziva (moškega) mednarodnega mojstra. To ji je uspelo kot prvi slovenski šahistki in pred njo tako ostaja le izziv najvišjega naslova – velemojstra.Laura je ženska velemojstrica od leta 2019 in je lani v pretežno moški konkurenci močnih mednarodnih odprtih turnirjev prišla do potrebnih treh norm za mednarodnega mojstra. Za dokončno potrditev naslova je potrebovala še nekaj ratinških točk, kar bi sicer moralo biti le vprašanje časa, a zaradi pomanjkanja primernih turnirjev v zdajšnjih razmerah in študijskih obveznosti se je zadnji korak nekoliko zavlekel. Zaprti turnir desetih igralk na Reki z mešano zasedbo izkušenejših in mlajših tekmovalk je bila dobra priložnost, ki jo je Laura izkoristila in si zagotovila potrebne točke že na začetku, ko je dobila prve štiri partije. Prešla je v zanesljivo vodstvo, ki ga kljub nepričakovanemu porazu z domačinkov petem krogu ni več izpustila iz rok. Po porazu je nanizala še tri zmage in z remijem v zadnjem krogu obdržala pol točke naskoka pred edino nevarno zasledovalko, Bolgarko, ki naše tekmovalke s črnimi figurami niti ni poskušala napasti in je z morebitno zmago prehiteti, saj je z remijem sama prišla do naslova velemojstrice. Laura je v svojem petem nastopu na tem turnirju z nekaj uvrstitvami tik pod vrhom naposled tudi prvič zmagala. S tem uspehom je potrdila dobro formo in pri enaindvajsetih letih dosegla nov mejnik na svoji poti.Ob Lauri sta nastopili še dve Slovenki. Leto dni mlajša reprezentančna kolegica, Postojnčanka, sicer tudi državna prvakinja, je na tem prizorišču presenetljivo slavila predlani. Tokrat je začela zelo slabo, zapravila nekaj odličnih priložnosti (tudi proti Lauri), imela nekaj smole in se je na polovici turnirja znašla na dnu razpredelnice. Nato se je pobrala in s silovitim zaključkom, v katerem je nanizala tri zaporedne zmage, prišla do solidnega 4. mesta.je bolje kazalo v prvi polovici, nato pa je popustila, a v močni konkurenci tudi ona ne more biti razočarana z 8. mestom.