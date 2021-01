Lampičeva besna na FIS, zato je ostala brez stopničl(VIDEO)

Težka preizkušnja

Najboljša slovenska športnica minulega letaje na uvodni tekmi letošnje novoletne turneje za svetovni pokal v smučarskem teku, ki je potekala v Val Müstairju v Švici, v sprintu v prosti tehniki z drugega mesta nazadovala na šesto. Tako je odločila tekmovalna žirija zaradi oviranja tekmice. Zmagala je Švedinja, druga Slovenka, je izpadla v četrtfinalu za končno 22. mesto.V kvalifikacijah sta izpadla oba Slovenca,na 43. mestu inč, ki je bil 65. Med 84 tekači je slavil ItalijanTekma je med dobila epilog šele tik pred razglasitvijo, vzrok za daljše čakanje pa je bil dogodek v zadnjem spustu finala. Linn Svahn, prva v seštevku sprintov minule sezone, je v finalu prevzela vodstvo, zaiz Švice je bila tretja Lampičeva.Ta trojica si je na zadnjem vzponu priborila prednost, a je Fähndrichova v zadnjem spustu padla prav v času, ko jo je prehitela Lampičeva in bila že pred Švicarko v smučini. Po pregledu posnetkov so to označili kot oviranje in Lampičeva je ostala brez četrtih stopničk v sezoni.»Danes sem se res počutila dobro, tudi tekla sem suvereno. Taktika je bila vrhunska od kvalifikacij naprej do finala. Vem, da sem si to drugo mesto čisto zaslužila! Po tekmi pa so prišli do mene z informacijo, da sem na šestem mestu, da sem ovirala Švicarko, ampak jaz zase lahko rečem, da sem jo prehitela še pred ovinkom, bila sem pred njo. Jaz ne morem gledati kaj se potem dogaja za mano. Ni bilo nobenega dotika, Mednarodna smučarska zveza (Fis) me je zelo razočarala. Mislim, da me je Fis danes kar dobro razjezila, to jezo pa bom skušala pokazati tudi jutri na tekmi,« je bila jezna Lampičeva.Svahnova je v dvoboju na ciljni črti pred tem dogajanjem za slavje zdržala pritisk slovenske tekmovalke in za pol sekunde ugnala Lampičevo, tretja je bila sprva Američanka3,4 sekunde zaostanka. Američanka je potem osvojila drugo mesto, tretje pa ŠvedinjaSvahnova je dobila že uvodni sprint sezone v klasični tehniki v Ruki, Lampičeva pa je izgubila možnost, da bi po Davosu sredi decembra drugič stopila na drugo stopničko zmagovalnega odra, dvakrat pa je bila tretja.Lampičeva si je na težki, 1,5 km dolgi progi v dveh krogih in med sneženjem, polfinale zagotovila dokaj zlahka, saj je bila pretežno ves čas na zanesljivem drugem mestu v drugi četrtfinalni skupini in je tudi v cilj prišla druga, 68 stotink za zmagovalko Fähndrichovo.Slednja je tik pred zadnjim vzponom prve polfinalen skupine napadla in prevzela vodstvo, a sta ji Lampičeva in Švedinja, najboljša v kvalifikacijah, lahko sledili, ta trojica pa je bila tudi pred tem ves čas na prvih treh mestih. V spustu pred ciljem je imela Lampičeva tako dobre namazane smuči, da je brez težav prišla mimo Švedinje in nato tudi Švicarke.Rusinjaje na četrtem mestu izgubila boj za prva tri mesta, tik pred ciljem pa za zmago tudi Lampičeva. Po ogledu fotofiniša, vodilno trojico so ločili centimetri, je Lampičeva za Fähndrichovo zaostala za šest stotink ter bila za drugo mesto le stotinko pred Dahlqvistovo. Ta si tako kot četrta Neprjajeva ni zagotovila finale kot srečna poraženka, saj je bila druga skupina, po imenih sicer slabša, hitrejša.