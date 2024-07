Lahko Benjamin Savšek domov prinese še eno zlato medaljo? V finale se je uvrstil brez težav

Slovenski kanuist Benjamin Savšek je v polfinalu olimpijskih iger pokazal precej drugačen obraz kot v sobotnih kvalifikacijah. Z enim dotikom je olimpijski prvak iz Tokia postavil peti čas na pariških brzicah in se tako zanesljivo uvrstil v današnji finale najboljše dvanajsterice. Polfinale je prepričljivo dobil domači adut Nicolas Gestin. Finale bo ob 17.20.

Savšek v kvalifikacijah ni blestel

»Rezultat sicer ni bil v prvotnem načrtu, toda zagotovo sem si želel biti višje. A napak je bilo preveč, v polfinalu in finalu bom moral biti boljši. Predvsem mirnejši, natančnejši in bolj zbran. Seveda nisem brez skrbi, a to ni nič slabega."

To so zanj četrte OI, leta 2012 je bil osmi, leta 2016 šesti in nazadnje v Tokiu pred tremi leti zlat. Sobotne kvalifikacije je uspešno opravil, s 14. časom se je prebil med 16 polfinalistov. V dveh nastopih sicer ni blestel. S hitrostjo je bil zadovoljen, kot sam pravi, pa je bil premalo zbran, zato je naredil preveč velikih napak, kar ga je pahnilo daleč od najboljših mest.

Ljubljančan kot vedno uvrstitve noče napovedovati. »Nekje zadaj je želja, da bi ponovil uspeh iz Tokia. Jasno, da bi bil zadovoljen tudi z bronasto kolajno, to so le olimpijske igre, sanje vsakega športnika. A se bom še enkrat ponovil, ne razmišljam toliko o odličju kot o tem, kako bom nastopil.«