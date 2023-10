Komaj se je držal idrijske lokomotive

Kolesarski svet je pričakoval sveže novice o združitvi Jumba Visme in Soudala Quick Stepa in jih je po svoje tudi dobil. Tokrat v ospredju ni bil glas zakulisja ali direktorjev, temveč kolesarjev, ki naj bi se jih ta združitev dotaknila. Pozdravil jo je Wout van Aert, ki je z izdatno pomočjo Jana Tratnika na dirki Coppa Bernocchi slavil 64. letošnjo zmago jumbovcev. Danes pa ne bo še zadnjič v boju s Tadejem Pogačarjem združil moči s Primožem Rogličem, ni ga namreč na startni listi.

Udarne in uradne informacije, ki jih je napovedoval dolgoletni šef Soudala Quick Stepa Patrick Lefevere, še niso prišle v javnost. Sodeč po besedah kolesarjev, ki na italijanskih enodnevnih dirkah zaključujejo sezono, pa združitev dveh od najmočnejših ekip svetovne serije visi nad karavano.

»Soudal Quick Step ima izjemno bogato zgodovino. Žalostno bo, če je bo konec, a tako pač je. Ne jočemo in čakam na dobre novice. Vsi še naprej upamo,« je dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe, ki je od začetka profesionalne kariere leta 2014 član slovitega »volčjega krdela«, dejal pred startom Coppe Bernocchi, na kateri se je nato zdelo, da sta omenjeni ekipi že združeni.

Po združitvi nepremagljivi

Med deveterico v zmagovalni skupini so bili po trije kolesarji Jumba Vimse in Soudala Quick Stepa (tudi Alaphilippe), na koncu pa je Tratnik van Aertu pripravil zmagovito akcijo. »Zelo sem vesel zmage. Morda se sliši čudno, vendar je bil sprint lažji del. Najtežje je bilo slediti Tratniku, ki me je vlekel z neverjetno močno,« se je Belgijec zahvalil idrijski lokomotivi, ki bo ob napovedanem odhodu Rogliča iz Jumba Visme, kot kaže, edini Slovenec v ekipi, ki je letos dobila vse tri tritedenske dirke.

»Leto 2023 je bilo čarobno za našo ekipo, dosegli smo neverjetne rezultate. Cilj za prihodnja leta je biti še boljši in zmagovati na še več dirkah. V tem pogledu gredo naši direktorji v pravo smer, po združitvi s Soudalom Quick Stepom bo to postala nepremagljiva ekipa,« je še povedal van Aert.

Danes torej na dirki Tre Valli Varesine ne bo zadnjič dirkal v isti zasedbi z Rogličem, s katerim sta se skupaj veselila številnih uspehov. Na lombardijskih cestah se bo ekipa Jumba Visme morala pošteno potruditi, da bo ostala nepremagana. Po robu se ji bo s tudi izjemno močno ekipo UAE postavil Pogačar.