Klemenčič blestela, Lampič nezadovoljna: »Pokvarila sem uvrstitev štafete«

Slovenska biatlonska mešana štafeta je bila 12. na tekmi za svetovni pokal v Oberhofu. Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Lovro Planko so za zmagovalci, Švedi, zaostali štiri minute in 12,8 sekunde, imeli pa so štiri kazenske kroge in 13 poprav. Druga je bila Francija (+12,8), tretja pa Norveška (+1:11,4).

Dovžan in Planko sta predala na 11. in 10. mestu, potem pa je zelo dobro nastopila Klemenčič. Brez enega samega zgrešenega strela je prišla na osmo mesto, na koncu pa je predala kot sedma. Kot zadnja je nastopila Lampič, ki pa je imela veliko težav na strelišču.

Že prvič leže je najprej zgrešila drugo in peto tarčo, prvo je nato z dodatnim nabojem pokrila, druge pa ne. Tako je morala že tedaj v kazenski krog, nato pa še trikrat in možnosti za vidnejši izid ni bilo.

Lampič: »Vse je šlo narobe«

»Sem res zadovoljna, saj sem na strelišču znova pokazala, da znam zadeti. Tekaško je bilo v redu, a to še ni takšna raven, ki si jo želim, in vem, da sem je sposobna. Vseeno sem zadovoljna,« je povedala Polona Klemenčič.

»S tekmo danes resnično ne morem biti zadovoljna, saj sem pokvarila uvrstitev štafete. Enostavno sem bila preveč utrujena od prejšnjih tekem in nisem bila z glavo pri tekmi, tako da je šlo vse narobe. Upam, da bo v Ruhpoldingu bolje,« je dejala Anamarija Lampič.

Polona Klemenčič: »Sem res zadovoljna, saj sem na strelišču znova pokazala, da znam zadeti.« FOTO: Matej Družnik

Trener Janez Marič pa je ocenil: »Miha Dovžan se je kar v redu odrezal, a je sposoben narediti še bolje. Vseeno smo bili po njegovem nastopu zraven. Sledil je Lovro Planko, ki je bil zelo dober in je pridobil mesto. Polona Klemenčič je nastopala odlično. Anamarija Lampič pa je šla štirikrat v kazenski krog in nismo imeli možnosti za višjo uvrstitev od 12. mesta.«

Zmagali so Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Oeberg in Elvira Oeberg s časom 1:04.24.1. Po streljanju leže so morali Švedi dvakrat v kazenski krog, a so v drugem delu izjemno tekli in tudi streljali bolje.