Kakšna drama! Tako jeznega Pogačarja še nismo videli (VIDEO)

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je na sloviti dirki po Flandriji doživel enega najhujših razočaranj v karieri. Potem ko je bil vse do ciljnega šprinta najmočnejši kolesar v karavani, je v zaključku naredil napako, ko je predolgo čakal na zadnji obračun z Nizozemcem Mathieujem van der Poelom, in ostal praznih rok.

Pogačar je skušal taktično odigrati dvoboj z Van der Poelom, ki je sicer boljši šprinter, toda čakala predolgo, saj so iz ozadja že prišla zasledovalca Nizozemec Dylan van Baarle in Francoz Valentin Madouas ter mu onemogočila, da bi se sploh boril z zmago. Ta je naposled le šla v roke njegovega dobrega prijatelja Van der Poela. Za 27-letnega člana Alpecin-Fenixa je to 38. zmaga v karieri, druga po Flandriji in tretja v tej sezoni.

Odlični Slovenec je na ključnih vzponih jemal dih z neverjetno močjo, po pobegu, ki mu je uspel slediti le končni zmagovalec, pa je že kazalo, da mu nihče ne bo kos. Van der Poel je na vzponu na Paterbeg skorajda že izgubil stik z njim, z zadnjimi močmi je ujel priključek in mu sledil vse do cilja.

»Hitro so se nama bližali in s sprintom sem moral poskusiti malce prej od pričakovanj. Pogačar je bil izjemno močan na Kwaremont in Paterberg. Bil sem že tik pred tem, da bi spustil njegovo kolo. Še nikoli nisem čutil toliko mlečne kisline v mišicah, ampak vedel sem, da moram priti čez Paterberg na njegovem kolesu. Pošteno me je bolelo, a trdo sem delal za to, dal sem 100 odstotkov in uspelo mi je,« je v prvi izjavi po dirki organizatorjem povedal Van der Poel.

Pogačar je po razpletu jezno zamahnil z roko in kazal, da so ga zaprli, tako razburjenega ga kolesarska karavana še ni videla. V ciljnem prostoru se je odpeljal stran od vseh in skušal dojeti, kaj se mu je zgodilo. Bil je povem blizu, da svoji izjemni karieri doda še tretjega od petih kolesarskih spomenikov, dirka po Flandriji namreč po mnenju mnogih velja najbolj prestižno dirko nasploh.