Kakšen šampion: slovenski kolesarski zvezdnik Pogačar do bronaste medalje

Nizozemec Mathieu van der Poel je novi svetovni prvak cestne dirke na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Na 271,1 km dolgi in v samem mestu Glasgowu tudi tehnično zahtevni trasi je ugnal Belgijca Wouta Van Aerta, bron pa je za drugo slovensko kolajno na SP na cestnih dirkah osvojil Slovenec Tadej Pogačar.

Van der Poelu je odločilni napad uspel 22,5 km pred koncem, ko se je na enem od kratkih klancev odlepil od preostalih treh tekmecev in se odpeljal zmagi naproti. Nekaj kilometrov kasneje je celo padel, a nadaljeval brez večjih težav in ciljno črto prečkal 1:37 minute pred Van Aertom.

Belgijec se je na zadnjem kratkem klancu otresel Pogačarja in Danca Madsa Pedersna, med njima pa se je nato odvil obračun za bron. Specialist za sprinte Pedersen je prvi začel, Pogačar, sicer prvi kolesar mednarodne lestvice enodnevnih dirk, pa ga je iz zavetrja prehitel in se veselil svoje prve kolajne na SP.

Ni prva medalja na svetovnih prvenstvih

Za slovensko kolesarstvo je bilo to drugo odličje v članski konkurenci na cestnih dirkah svetovnega prvenstva. Pred tem je prvo osvojil Andrej Hauptman pred 22 leti v Lizboni.

Van der Poel pa je prvič v karieri postal svetovni prvak in postal prvi Nizozemec z zlato kolajno po Joopu Zoetemelku (Giavera del Montello 1985). Skupno pa je to osma zlata kolajna za Nizozemsko. Petkratni svetovni prvak v ciklokrosu van der Poel je to sezono že osvojil dva spomenika, Milano - Sanremo ter Pariz - Roubaix.