Kako velika bodo jajca malih?

Kdo bo bolj zadovoljen po velikonočnem koncu tedna? V ospredju 28. kroga 1. SNL so tekmeci, ki se borijo za obstanek in bodo rešilne točke iskali proti moštvom z vrha. Prve današnje tekme bodo v Rogaški Slatini, praznem Ljudskem vrtu in v Domžalah, sobotni termin pa pripada vodilnima, Olimpiji v Stožicah in Celju na štadionu Z'dežele.

Rogaška Slatina: Rogaška – Bravo (danes, sodnik David Šmajc, 15): Slatinčani so v zahtevneem položaju: drugi del sezone so začeli kot lovci, zdaj so plen. Trener Oskar Drobne bi rad zadržal formo za zbiranje točk, a bo moral obuditi Patrika Mijića, ključnega režiserja za pobeg z dna lestvice.

Maribor: Maribor – Kalcer Radomlje (Mihael Antić, 17.30): Namesto da bi bila kazen štirih tekem brez gledalcev že na tri četrt oddelana, vijolične šele čaka prva tekma brez navijačev. Škoda, prikrajšani bodo za užitke, ki jih uprizarjajo Josip Iličić, El Arbi Soudani, Maks Barišić ...

Domžale: Domžale – Mura (Rade Obrenović, 20.15): Bližje zmagi so Domžalčani, ker so Sobočani kljub vsemu drugačnim in nerealnim željam še vedno v obdobju »nastajanja« moštva za naslednjo sezono.

Ljubljana: Olimpija – Koper (sobota, Alen Borošak, 15): Naposled, prvaki bodo igrali na »tepihu«. Pa da vidimo? So v čudnem položaju, Celjani so predaleč, Mariborčani so jim bliže. Kakšna naj bi bila rdeča nit za trenerja Zorana Zeljkovića? Igralska in igralna selekcija za naslednjo sezono! Opraviti jo mora s športnim direktorjem Goranom Boromiso, ki v Sloveniji ne vidi fantov z dodano vrednostjo. Tudi koprska selektorja, očeta Anteja Guberca in sina Ivico Guberca, sta malo zašla. Koliko? Če bi spomladi redno igrali trije mladi slovenski fantje ali bi jim zaupala tako kot trenerju Aleksandru Radosavljeviću, bi že imela vsaj enega ali dva prvokategornika za novo sezono. Ni vsak »Afričan« Lamin Colley ali vsak Hrvat Luka Modrić.

Celje: Celje – Aluminij (Denis Šabanagić, 17.30): Septembrski nokavt na domačem ringu Celjani še pomnijo. Če ga ne, potem bodo na kolenih še drugič. Ne glede na popolno vlogo avtsajderjev iz Kidričevega. Zanimivo, ko je trenerski ceh (ZNTS) pod taktirko Bojana Prašnikarja nagradil trenerja Aluminija Roberta Pevnika, je šla krivulja izidov le navzdol.