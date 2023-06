Kajakaši v spustu na SP zlati, kajakašice pripravile presenečenje

Slovenski kajakaši Anže Urankar, Simon Oven in Nejc Žnidarčič so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v sprintu na divjih vodah upravičili vlogo favoritov in postali ekipni svetovni prvaki. Kajakašice Živa Jančar, Nika Ozimc in Ana Šteblaj so presenetljivo osvojile bron.

Slovenska trojica je imela za zmago v cilju 48 stotink prednosti pred Nemci, tretja pa je bila ekipa Francije.

Za kar precejšnje presenečenje pa so poskrbele slovenske kajakašice. Živa Jančar, Nika Ozimc in Ana Šteblaj so s progo opravile odlično ter osvojile tretje mesto oz. bronasto kolajno. Zmagale so Francozinje, druge pa so bile Čehinje.