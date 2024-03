Kaja Juvan: Ne bo še umika z igrišč

Pri domači krovni teniški zvezi so si oddahnili po zahtevnih organizacijskih dneh športno-poslovnega kongresa in nato še kongresa evropske zveze v Portorožu. Toda zdaj je že na vrsti odštevanje dni do velikega dvoboja ženskih reprezentanc Slovaške in Slovenije v Bratislavi, 12. in 13. aprila. Naše igralke si močno želijo ponoviti podvig uvrstitve na jesenski finalni turnir pokala Billie Jean King v Sevilli, res pa je, da bodo na Slovaškem nastopile brez Kaje Juvan. Z njo smo se pogovarjali, potem ko se je iz Dubaja vrnila v Ljubljano.

»Po odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu sem se najprej vrnila v domačo Ljubljano, nato pa se odločila za tekmovalni oddih in pozneje odpotovala v Dubaj, kjer imam stanovanje,« je najprej dejala ena od vodilnih slovenskih igralk zadnjega desetletja, katere odsotnost s turnirjev v zadnjih dveh mesecih je botrovala številnim ugibanjem. Celo takšnim o slovesu od športne poti, potem ko je bilo pred dnevi jasno, da je ne bo na prihajajoči reprezentančni tekmi v Bratislavi. Ni namreč poškodovana, sama pa je vedno slovela po izjemnem občutku za ekipni duh in prispevala je izjemen delež ob vseh velikih zmagah ženske slovenske vrste v zadnjih dveh letih.

Življenje nenehno drvi naprej, teniška sezona pa zahteva svoj davek.

»Brez skrbi, še vedno mi reprezentanca zelo veliko pomeni in vedno bo tako,« je jasno povedala. Ob namigu, če se je glede odločitve o odsotnosti v slovaški metropoli pogovorila z zveznim kapetanom Andrejem Kraševcem, pa je dejala: »Pa ne samo z njim, tudi z vsemi drugimi.«

Preživela dve zahtevni leti

Nato se je obrnila h ključnemu odgovoru, zakaj je pravzaprav že tako dolgo ni na turnirjih: »V zadnjih dveh letih se mi je dogajalo marsikaj (predvsem boleči sta bili huda očetova bolezen in nato njegova smrt, o. p.), vendar pravega umika od tenisa nikdar ni bilo. Življenje nenehno drvi naprej, teniška sezona pa zahteva svoj davek. Dejansko se po Melbournu nisem počutila najbolje, zato sem se odločila za premor. Zdaj tudi več počivam, kot sem v preteklosti, obenem pa sem se začela vračati k treningu.«

Tako ji pri teniški vadbi pomaga Nik Razboršek, program kondicijske priprave vodi Miran Kotnik. Verjame, da bodo slovenska dekleta v Nacionalnem teniškem centru v Bratislavi konkurenčna tudi brez njene navzočnosti. Zanje bo stiskala pesti in jih podprla tudi prihodnji teden na novinarski konferenci pred odhodom. Obenem upa, da bo kmalu spet napočil čas za njeno vrnitev v svet vrhunskega tenisa.