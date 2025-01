Januarski izzivi na belih strminah: Kranjec in Štuhec lovita vrhunske rezultate

Skozi vrata koledarja 2025 je prvi vstopil januar in z njim za alpsko tekmovalno smučarsko karavano tudi niz odmevnih klasik. Seveda bo za vse skupaj osrednje tekmovanje zime svetovno prvenstvo na Solnograškem (Saalbach-Hinterglemm), jasno pa je, da si številni želijo lepo popotnico z uspešnimi nastopi pred prihodom na omenjeno tekmovanje. Ob tem koncu tedna bosta med Slovenci pod posebnim povečevalnim steklom pričakovanja odmevnih dosežkov Žan Kranjec in Ilka Štuhec. Žan Kranjec ima dve zmagi med elito: eno v Saalbach-Hinterglemmu, kjer bo letos SP, in drugo v Adelbodnu. Zanimiv je pogled n...