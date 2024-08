Janja Garnbret danes lovi zlato! »Težje kot bo, bolj bo zanimivo«

Napočil je dan, ki ga Janja Garnbret nestrpno pričakuje vse od prihoda v olimpijsko vas minulo soboto, še bolje rečeno pa kar vse od Tokia pred tremi leti, kjer je prvič postala olimpijska prvakinja. Letošnja naloga je nekoliko drugačna, njej še bolj pisana na kožo, s skoraj brezhibnim polfinalom pa je pokazala, da se od zlata ne misli ločiti niti v naslednjem olimpijskem obdobju. Tudi njen trener Roman Krajnik je zadovoljen s formo, ki jo Janja kaže v Parizu.

Pred olimpijskimi igrami v Tokiu so se plezalke soočale z veliko neznankami, številne med njimi so se zaradi unikatne olimpijske kombinacije prvič preizkusile v hitrostnem plezanju, tudi Janja se s sprintom do vrha postavljene smeri, ki spominja na paralelni slalom, ne ukvarja. V Tokiu je nalogo opravila z odliko in osvojila kombinacijsko zlato, pred Parizom so ji šla pravila nekoliko bolj na roko, letos tekmovalci in tekmovalke tekmujejo le še v kombinaciji balvanov in težavnosti.

»Ne morem reči, kaj mi je ljubše, v obojem uživam in se tudi dobro znajdem, tako da si želim le, da bodo smeri zanimive, potem pa je vse odvisno od mene,« tekmo sproščeno pričakuje Korošica, ki od prvega dneva v francoski metropoli poudarja, da je vrhunsko telesno pripravljena in da je nobena kombinacija ne bo vrgla iz tira. Današnji olimpijski finale se bo začel ob 10.15, tekmovalke bodo morale premagati štiri balvane, Janja bo kot zmagovalka polfinala pod prvi balvan prišla kot zadnja.

Prelahke smeri

»Želim si le, da bi si nekoč tudi za punce upali postaviti kaj konkretnega, tako kot so za fante na balvanih in v težavnosti. To so olimpijske igre in takšne smeri so veliko prelahke za tako pomembne tekme,« si trener Roman Krajnik želi, da bi postavljalci tudi za Janjo pripravili zahteven izziv, v katerem bi njene sposobnosti na balvanih in v steni prišle še bolj do izraza. Že po polfinalu na balvanih je opozarjal, da je postavitev povsem francoska, nad težavnostjo je bil še bolj razočaran: »Dve tekmovalki sta prišli do vrha, še pet, šest jih je bilo v zadnjih oprijemkih. Če bi bila postavitev težja, bi se veliko bolj izenačil vpliv balvanov in težavnosti na rezultat.«

Se lahko v finalu zgodi kaj nepredvidenega? »Nevarnosti ne vidim, Janja je pripravljena na vse, če pa nas bodo presenetili in bodo pripravili kaj novega, bo to novo za vse in bo tekma tako le še bolj zanimiva,« se tudi morebitnih asov iz rokava, ki jih skrivajo snovalci plezalnih smeri, ne boji Krajnik. Tako zanesljive plezalke, kot je Janja Garnbret, izpostavljen oprimek ali drugačen prehod na balvanu ne moreta vreči iz tira. Nejc Grilc