Jan Oblak je z Atleticom blizu izenačitve posebnega rekorda

Prvo slovensko nogometno ime (in priimek) je seveda Jan Oblak. Njegov Atletico Madrid je v 16. krogu španskega prvenstva na domačem stadionu Metropolitano z 2:1 premagal zadnjeuvrščeno Almerio z 2:1 in je v stiku z vodilnimi moštvi la lige. A varovanci trenerja Diega Simeoneja so težje od pričakovanj prišli do novih treh točk. Alvaro Morata v 17. minuti in Angel Correa v 22. sta »žimničarjem«, kot priljubljeno imenujejo igralce Atletica in klub, hitro prinesla vodstvo z 2:0, a gostitelji so se v nadaljevanju preveč sprostili.

Almeria, ta je na prvenstveni razpredelnici prepričljivo zadnja s štirimi točkami in brez zmage, je Oblaka nekajkrat pripravila do posredovanja. Ločan je bil petkrat na pravem mestu, klonil pa je v 62. minuti, ko je odbitek v mrežo pospravil Leo Baptistao.

Na koncu je Atletico vpisal devetnajsto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih na domačem stadionu, s tem je le še zmago oddaljen od izenačitve klubskega rekorda iz sezon 2012 in 2013. Sedemnajst zmag je zabeležil v la ligi, dve v ligi prvakov. V tem stoletju je to tretji najdaljši niz domačih zmag v španskem prvenstvu.

Real Madrid jih je vknjižil 18, Barcelona 25, absolutni rekord pa drži Barça, ki je med letoma 1958 in 1960 dobila 39 tekem na domačem stadionu. Zadnji poraz doma je Atletico doživel 8. januarja proti Barceloni, zadnji remi pa 4. februarja proti Getafeju.

Šeško med elito

V 14. krogu nemške bundeslige je RB Leipzig zdajšnjega slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška in nekdanjega Kevina Kampla gostoval v Dortmundu pri Borussii in zmagal s 3:2. Šeško je za vzhodne Nemce v igro vstopil v 76. minuti, Kampl v 81., za prvoomenjenega Radečana pa je bil v preteklem tednu pomemben predvsem en dogodek.

V Torinu so namreč podelili nagrado Golden Boy (Zlati deček) za najboljšega nogometaša do 21. leta starosti, to namenja italijanski časnik Tuttosport. Zmagal je povsem razumljivo Jude Bellingham, od letošnje sezone član madridskega Reala, Šeško je na koncu zbral točk za osmo mesto.

Da je Zlati deček neki pokazatelj, priča seznam nagrajencev iz preteklih let, priznanje sicer podeljujejo od leta 2003. To mlado krono so v preteklosti dobili Rafael van der Vaart, Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Agüero, Anderson, Alexandre Pato, Mario Balotelli, Mario Götze, Isco, Paul Pogba, Raheem Sterling, Anthony Martial, Renato Sanches, Kylian Mbappe, Matthijs de Ligt, Joao Felix, Erling Haaland, Pedri in Gavi.