Jakov prav za konec tik ob eliti

Prav za konec 54. biatlonskega svetovnega prvenstva je naš vodilni adut Jakov Fak dosegel najvišjo slovensko uvrstitev v teh živahnih dneh na Moravskem. Ob slovesu s prizoriščem se je pred 30.000 gledalci, med njimi tudi češkim predsednikom Petrom Pavlom, v prestižni tekmi s skupinskim startom odrezal s 6. mestom. To je bila zanj druga uvrstitev med najboljših 10 na tem prvenstvu, na katerem je očitno ujel visoko raven pripravljenosti. Naslova svetovnega prvaka sta se zadnji dan veselila Norvežan Johannes Thingnes Bø in Francozinja Justine Braisaz-Bouchet.

Viking sicer piše novo poglavje biatlonske zgodovine, s to zlato kolajno, zanj že 20. na svetovnih prvenstvih, se je izenačil s slovitim rojakom Olejem Einarjem Bjørndalnom. Francoska biatlonka pa je potrdila ugled svoje reprezentance kot tukaj najboljše: Francija je namreč zbrala 13 kolajn, med njimi 6 zlatih, Norveška pa natanko ducat s štirimi najbolj žlahtnimi. Na lestvici kolajn je ob koncu zapisanih šest ekip, med njimi tudi latvijska, saj je bil na sklepni tekmi prvenstva Andrejs Rastorgujevs srebrn. Bron je pripadel Francozu Quentinu Fillonu Mailletu. Na zadnji ženski tekmi prvenstva sta bili ob omenjeni zmagovalki na odru Italijanka Lisa Vittozzi ter še ena francoska reprezentantka Lou Jeanmonnot.

Nagrada za vse

Jakov Fak si je ob le eni zgrešeni tarči med skupno dvajsetimi priboril visoko 6. mesto in potrdil, da je še naprej z naskokom naš vodilni biatlonec. »Pred prvenstvom sem bil poškodovan, videli ste tudi, da smo imeli na začetku v Novem Mestu nekaj težav s smučmi, vendar pa je naša majhna ekipa serviserjev skupaj z nami garala. Tudi zato sem vesel te moje uspešne tekme za konec, to je nagrada za vse,« je poudaril dvakratni svetovni prvak in že z veseljem spregovoril o sklepnih tekmah sezone v Oslu ter Severni Ameriki.

Novemu Mestu pa je pomahal v slovo z dvema posamičnima uvrstitvama v top 10, takšne bere zanj na SP ni bilo že od Osla 2016. In ne glede na končni razplet letošnjega osrednjega tekmovanja biatlonske zime, ki je bil v slovenskem taboru z izjemo Faka, Mihe Dovžana in Lene Repinc slabši od pričakovanj, pa si bodo tudi naši biatlonci to prvenstvo ohranili v prav posebni luči.

Ozračje je bilo namreč v vseh dneh prav imenitno, tekmovanje si je skupno ogledalo 211.000 navzočih na prizorišču in čeprav češka reprezentanca še zdaleč ne dosega več takšnih izidov kot pred leti ali pa v dobi tukajšnjega prvega SP, februarja 2013, zanimanje za to panogo ostaja. Številni pa so bili tudi obiskovalci iz tujine, predvsem Norvežani, Švedi in Francozi. Ni kaj, češki prireditelji so postavili visoko letvico za naslednike, najprej za Švicarje, saj bo naslednje leto svetovno prvenstvo v biatlonu gostil Lenzerheide.