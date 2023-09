Izkoriščajo višek kakovosti tam, kjer ga imajo

Morda smo v četrtkovem večeru v Stožicah pospremili začetek nove dobe slovenske reprezentance, v kateri bo enajsterico na igrišču krasila poletna, napadalna igra, a tudi manj trdna obramba. Nedeljska tekma v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 s San Marinom nikakor ne bo le formalnost, zmaga bo v lovu za vozovnico za euro nujna, vsaj tako pomemben za možnosti Slovenije bo tudi skandinavski dvoboj v Helsinkih. Boj za vrh v skupini H bo napet do konca.

Malokdo je na tekmi s Severno Irsko pričakoval odprt dvoboj in napadalno igro, še manj pravo golijado. »Lahko smo ponosni, kako smo odigrali tekmo. Dosegli smo štiri gole proti reprezentanci, ki jih prejema zelo malo. V Stožicah je vedno lepo zadeti, to je moj dom, večer mi bo ostal v lepem spominu. A zdaj moramo pogled usmeriti naprej, že kmalu nas čaka San Marino in tokratno predstavo moramo potrditi s tremi točkami,« je bil dobro razpoložen z dvema zadetkoma slovenski junak Andraž Šporar. Špoki je spomnil na svoje najboljše trenutke v Olimpijinem dresu, v reprezentanci pa v paru z Benjaminom Šeškom iz tekme v tekmo deluje bolje.

Slovenija in Danska poravnani Kvalifikacije za EP 2024, skupina H: Slovenija – Severna Irska 4:2 (Andraž Šporar 3., 56., Jonny Evans 17.-avtogol, Benjamin Šeško 42.; Isaac Price 7., Jonny Evans 54.), Kazahstan – Finska 0:1, Danska – San Marino 4:0; vrstni red: Finska 12, Danska in Slovenija po 10, Kazahstan 9, Severna Irska 3, San Marino 0; razpored nedeljskih tekem: Kazahstan – Severna Irska (15), Finska – Danska (18), San Marino – Slovenija (20.45).

Spektakularno za gledalce

Da se kakovosti praviloma pragmatične ekipe zdaj spreminjajo, priznava tudi selektor Matjaž Kek, ki je prilagodil način igre udarnima adutoma. »V napadu imamo izjemno kakovost, imamo izstopajoča posameznika in s tem lahko Slovenija naredi razliko. Zavestno igramo bolj tvegano in pritiskamo na obrambno vrsto, tudi na račun kakšne luknje v zvezni vrsti in priložnosti, ki si jih pripravijo tekmeci. To je za gledalce spektakularno, je tudi učinkovito, mene kot trenerja pa ne navdušuje najbolj. Želel bi si več trdnosti v obrambi in na sredini igrišča, a moramo izkoriščati višek kakovosti tam, kjer ga imamo,« je selektor potrdil, da se je zavestno odpovedal trdnosti v zadnji vrsti na račun večjega števila ustvarjenih priložnosti. V formi, v kakršni sta Šeško in Šporar, se bodo večkrat kot ne spremenile v zadetke. »Če kot ekipa stopimo naprej in ustvarjamo priložnosti, potem bomo dosegali tudi gole, nabojev nam ne bo zmanjkalo. Vedno je lažje, če prvi zadaneš, potem ti pritisk pade z ramen,« je Keku prikimal tudi Šporar.

Po porazu v Stožicah je iz igre za euro 2024 dokončno odpadla Severna Irska, tudi Kazahstan si je s porazom (in najslabšo predstavo v teh kvalifikacijah) proti Finski otežil nadaljevanje. Glavna tekmeca za napredovanje bosta v nedeljo igrala med seboj, v Helsinkih gostuje Danska, Sloveniji pa bi zmaga favoritov skupine H dobro dela, na lestvici bi se ob pričakovanih treh točkah v San Marinu zavihtela pred Finsko.