Galatasaray gladko premagal Olimpijo, ki se bo težko izvlekla

Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v polnih Stožicah izgubili proti Galatasarayu z 0:3 (0:1). Povratna tekma bo čez teden dni v Istanbulu. Približno 20-krat vrednejša ekipa od Olimpije je v Ljubljani prišla do želenega, čeprav se jim je domača vrsta predvsem v prvem polčasu dobro upirala in imela svoje priložnosti. Toda zmagovalec pokala Uefa in evropskega superpokala iz leta 2000 bo na povratni dvoboj nesel bržčas dovolj velike tri gole prednosti za napredovanje.

Zmagovalca dvoboja v zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakov čaka boljši iz dvoboja med Klaksvikom in Moldejem. Poraženec pa se bo meril v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer ga čaka zmagovalec dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki.

Galatasaray odlično začel tekmo

Turška zasedba, v kateri je kar nekaj izvrstnih igralcev, je odločno začela tekmo in visoko pritiskala na domačo obramb, ki ji žoge nikakor ni uspelo pripeljati čez sredino. Vendar je Olimpija kmalu zaigrala pogumneje in imela v osmi minuti lepo priložnost, ko je z roba kazenskega prodstora streljal Saar Fadida, izkazal pa se je Fernando Muslera. Že minuto zatem so gosti povedli, ko je zadel Kerem Akrtüroglu po podaji Barisa Alperja Yilmaza. Ljubljančani, pri katerih je v zvezni vrsti manjkal kaznovani Agustin Doffo, so znova ogrozili vrata Turkov v 14. minuti, spet je bil na mestu Muslera po poskusu Davida Sualeheja, tako kot po slabšem strelu Svita Sešlarja v 19. minuti.

Olimpija je že z uvrstitvijo v 3. krog kvalifikacij dosegla lep uspeh. FOTO: Leon Vidic/delo

Le malo zatem je Admir Bristrić tudi zadel, vendar so sodniki dosodili predhoden prekršek ljubljanskega napadalca. V 27. minuti so Turki dvakrat ogrozili ljubljanska vrata, najprej se je po kotu izkazal Matevž Vidovšek, nato pa je čez vrata meril Cedric Bakambu. So pa Turki podvojili prednost v 48. minuti, ko je po prestreženi podaji na sredini igrišča Galatasaray prišel v protinapad, sprva je Vidovšek še posredoval, do odbite žoge pa je prišel Dries Mertens in jo z roba kazenskega prostora poslal v mrežo z 2:0.

V sodnikovem dodatku povišali prednost

V 52. minuti je Vidovšek z izvrstno reakcijo po strelu Bakambuja preprečil nov zadetek gostov, takoj zatem pa je iz ugodnega položaja na drugi strani zgrešil Ivan Posavec. V 57. minuti je Galatasaray še enkrat zadel, ko je po Mertensovem prostem strelu z desne strani iz bližine zadel Abdülkerim Bardakci, vendar je sodnik dosodil prepovedan položaj. Podobno je bilo tudi v 64. minuti, ko je bil strelec Victor Nelsson v prepovedanem položaju, v 66. minuti pa je bil spet na mestu Vidovšek po napaki ljubljanske obrambe.

V 70. minuti je od daleč poskusil in za malo zgrešil Ahmed Muhamedbegović, pozneje pa so Turki dovolj dobro nadzirali igro, da domačim niso pustili kakšne priložnosti, sami pa so v sodniškem dodatku še povišali prednost, ko je po kotu z desne strani z glavo zadel Halil Dervisoglu. Pozneje je moral še dvakrat posredovati domači vratar Vidovšek.