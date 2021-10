Gajser drugi na VN Pietramurate

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) je dirko svetovnega prvenstva razreda MXGP v Pietramurati sklenil na skupno drugem mestu. Po ničli Nizozemca Jeffreyja Herlingsa (KTM) v prvi vožnji pred zadnjimi tremi dirkami vodilne tri v prvenstvu zdaj ločijo le tri točke. Vodilni je Herlings, drugi je Francoz Romain Febvre (Kawasaki), tretji pa Gajser.

Štirikratni svetovni prvak Gajser (Honda) je drugo od treh dirk na tem prizorišču, VN Pietramurate, začel s 27 točkami zaostanka v prvenstvu, nedeljsko preizkušnjo pa bo začel z vsega -3 za Herlingsom.

Troboj za naslov je še bolj pridobil na zanimivosti, potem ko je v prvi vožnji Herlings slabo startal, padel v prvem ovinku, nato pa odstopil, potem ko je eden od njegovih tekmecev zapeljal čez motor in mu ob tem zlomil ročico za plin na KTM.

Nizozemec, ki je vodil v skupnem seštevku, je moral odstopiti, Gajser in Febvre pa sta se v prvi vožnji udarila za zmago. Dolgo je vodil Gajser, ki je hitro prehitel Španca Jorgeja Prada (KTM), a je bil v ozadju hiter tudi Febvre. Slednji je nato napravil napako, zaostal pet sekund, a z boljšim ritmom na koncu ujel ter prehitel slovenskega asa. Tako je Francoz začasno prevzel rdečo številko vodilnega, pred drugo vožnjo pa je bilo stanje v SP: Febvre 556 točk, Herlings 555, Gajser 550.

Drugo vožnjo so vsi trije kandidati za naslov začeli slabše in se morali prebijati iz ozadja. Še najbolj Febvre, ki je lov začel z 12. mesta. Gajser je bil po startu sedmi in v prvi tretjini vožnje za Herlingsom, nato pa ga je Nizozemčevi napaki pri pospeševanju iz ovinka prehitel in se podal v lov za prvimi tremi.

Na dirki so vsi v ospredju imeli podoben ritem, tako da veliko prehitevanj ni bilo, je pa Gajser nekaj minut pred koncem le preskočil Nizozemca Glenna Coldenhoffa (Yamaha) in prišel do dveh pomembnih točk za skupno razvrstitev. V zadnjih nekaj krogih je lovil še Švicarja Jeremyja Seewerja (Yamaha), si privoščil nekaj manjših napak, tako da je ostal tretji. Herlings in Febvre pa sta v cilj prišla kot četrti in peti, potem ko sta zlahka opravila s Coldenhoffom.

Skupno zmago je na domačem terenu s 45 osvojenimi točkami slavil Italijan Antonio Cairoli (KTM), potem ko je bil v prvi vožnji tretji, v drugo pa je vodil od starta do cilja in razveselil domače pristaše motokrosa. Drugo mesto je pripadlo Gajserju (42), točko za njim je bil na tretjem Febvre.

To je bila sicer že 94. zmaga v karieri (70 v MXGP in MX1, 24 v MX2) za Cairolija, sicer devetkratnega svetovnega prvaka, ki se po tej sezoni poslavlja od razreda MXGP.

V vodstvu skupnega seštevka je tudi po 15. preizkušnjah v sezoni ostal Herlings s 573 točkami. Febvre zaostaja le točko, 570 pa jih ima Gajser, kar obeta razburljiv boj na zadnjih treh preizkušnjah SP.

V razredu MX2 je slovenski dirkač Jan Pancar (KTM) osvojil nekaj novih točk. V prvi vožnji je bil 18., v drugi pa mu je tik pred koncem kazalo na 15. mesto, a je napravil napako in bil na koncu 22. V prvenstvu je z osvojenimi tremi točkami presegel stotico. Vseeno je izgubil eno mesto in je v skupnem seštevku 20. s 102 točkami.

Prvo vožnjo je sicer dobil Francoz Tom Vialle (KTM), v drugi pa je odstopil, kar je z zmago v drugi vožnji za prvo skupno zmago v karieri izkoristil Avstrijec Rene Hofer (KTM). Drugi je bil skupno Belgijec Jago Geerts (Yamaha), tretji pa Španec Ruben Fernandez (Honda).

Naslednja dirka bo v nedeljo ponovno na istem prizorišču. Po VN Gardskega jezera bosta na sporedu še dve preizkušnji v Mantovi 7. in 10. novembra.