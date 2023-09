Francozi niso v naši ligi

Kakšne so realne možnosti slovenske nogometne reprezentance do 21 let v bitki za vrh v skupini H v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2025 po lepi uvodni zmagi v Sarajevu proti Bosni in Hercegovini? To je bilo vprašanje, na katero so čakali odgovor vsi v slovenskem taboru. In še kdo drug. Ta pa je bil prepričljiv. V svoji drugi kvalifikacijski tekmi so naši upi občutili moč Francozov, ki so bili na koprski Bonifiki pred približno 3000 navijači boljši s 4:0. V naslednjem paketu tekem bodo Slovenci igrali z enakovrednejšimi tekmeci: 13. oktobra bodo gostovali na Cipru, 17. pa bodo gostili Avstrijce.

Sloviti Thierry Henry, selektor mladih trikolorov, je s kratkim stavkom opisal tekmo neenakovrednih nasprotnikov. »Nekaj težav smo imeli na začetku, Slovenci so se dobro upirali, ampak držali smo se svojega načrta in zasluženo zmagali,« je povedal in dodal še: »Ko nismo več izgubljali žoge.« Njegov manj slavnejši slovenski kolega Milenko Aćimović je tudi na kratko zadel bistvo in pojasnil nogometno logiko, ki razlikuje zmagovalce od poražencev.

»Bolj slabi občutki so po porazu. Prejeli smo gole v najbolj neprimernih trenutkih. Na koncu prvega polčasa in na začetku drugega. Žal pa mi je prvega polčasa, v katerem smo imeli priložnosti za gol,« je povedal Aćimović, ki je bil iskriv tudi pri oceni prvih 180 kvalifikacijskih minut. »Prva tekma je bila zahtevnejša, predvsem psihološko. Zato sem vesel, kako smo jo obrnili po zaostanku. Tudi Bošnjaki imajo kakovost. Toda priznam, upali smo, da bi lahko izvlekli vsaj točko proti Francozom in bili že pri štirih. Ni se izšlo.«

Kvalifikacije za euro do 21 let Izida: Slovenija - Francija 0:4 (Bradley Barcola 45., 57., Rayan Cherki 50., Sekou Mara 88.), Avstrija - BiH večena tekma; vrstni red: Francija (-1) in Slovenija po 3, Avstrija (-1) in Ciper (-1) po 1, BiH (-1) 0.

Kako naprej in kaj Aćimović pričakuje v tekmah, v katerih Slovenci realno lahko upajo tudi na zmago. Še posebej zdaj, ko je že na tričetrt selekcioniral moštvo in dobro ve, kdo kam sodi. »Žal bom z igralci analizo lahko opravil čez en mesec. Vidno je, da je treba biti zbran vseh 95 minut. Za zmago proti tako močni Franciji pa bi se moralo zložiti vsi kamenčki v mozaiku. Drugi pomembni del je telesna pripravljenost. Zelo pomembno je, da bodo fantje igrali v svojih klubih,« zdaj vedo tudi nogometaši, na kakšen način lahko prepričajo selektorja.