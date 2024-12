Evropska pot končana: Sandefjord premočan za Celjske rokometaše

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala doma premagali Runar Sandefjord z 32:30 (16:15). Kljub zmagi so izpadli iz nadaljnjega tekmovanja, saj so prvo tekmo pred tednom dni na Norveškem visoko izgubili z 28:41.

Celjska ekipa je končala mednarodne nastope v sezoni 2024/25. Norveški Sandefjord je bil previsoka ovira za zasedbo iz knežjega mesta, ki je bila v drugem krogu evropskega pokala boljša od Gračanice iz BiH.

Tekmeci znani v torek

V tretjem krogu so bili uspešni rokometaši iz Novega mesta in Ormoža. Dolenjci so izločili tekmece iz hrvaškega Poreča, Prleki pa iz estonskega Tallinna. Njihovi tekmeci v osmini finala, ki bo na sporedu februarja prihodnje leto, bodo znani po torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju.

Izbranci portugalskega strokovnjaka na klopi Celja Paula Pereire so vse možnosti za preboj zapravili pred tednom dni v Skandinaviji, ko so visoko izgubili za 13 golov.

Na povratni tekmi v Zlatorogu so se trudili po svojih najboljših močeh. Hitro so povedli z 8:4, prednost štirih golov pa imeli tudi večji del prvega polčasa. V končnici so močno popustili, v 27. minuti so jih tekmeci po delnem izidu 4:0 ujeli in izenačili na 13:13.

Približali na dva gola

Drugi polčas je bil preslikava prvega. Celjani so po golu Luke Perića v 40. minuti povedli s 24:17, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Skandinavcev. Gosti iz Sandefjorda so se v 53. minuti približali le na dva gola (28:26) in jasno je bilo, da se bodo veselili napredovanja med najboljših 16.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević s sedmimi goli. Perić in Žiga Mlakar sta dosegla po pet zadetkov, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 13 obramb.

Martin Lindell je za gostujočo ekipo dosegel sedem golov, vratar Mats Bjoernstad pa je ubranil 18 strelov.