Norišnica na Ljubnem: Nika Prevc prva, Nka Križnar tretja

Nika Prevc je zmagovalka druge posamične tekme na Ljubnem ob Savinji. Uspeh slovenske reprezentance je dopolnila Nika Križnar, ki je tekmo končala na tretjem mestu. Za Prevčevo je to že šesta zmaga v letošnji sezoni. S tem je utrdila vodstvo v skupnem seštevku.

Med Slovenki se je vrinila Avstrijka Eve Pinkelnig.

Prva serija

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (135,9 točke) je vodila po prvi seriji druge posamične tekme na Ljubnem ob Savinji. Za vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala je bila druga Nika Križnar (134,6), tretja pa svetovna prvakinja, Kanadčanka Alexandria Loutitt (134,5).

V finalu so nastopile še štiri Slovenke. Po prvi seriji so bile na 16. mestu Katra Komar (121,8), 18. Tina Erzar (120,9), 19. Taja Bodlaj (120,7), 27. pa Ajda Košnjek (112,2). Izpadle so na 32. mestu Jerica Jesenko (106,7), 34. Živa Andrič (105,5) in 35. Urša Vidmar (105,0).