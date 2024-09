Dvojna zmaga za Indijo

V nedeljo se je v Budimpešti sklenila 45. šahovska olimpijada, ki je s 188 ekipami v odprti konkurenci in 169 v ženski postavila nov rekord udeležbe. Po tekmovalni plati je vse zasenčila reprezentanca Indije, ki se je v obeh kategorijah razveselila svojih prvih olimpijskih naslovov.

Še posebej prepričljivi so bili moški, ki so v enajstih dvobojih oddali vsega eno točko in tako slavili z rekordnim izkupičkom in veliko prednostjo pred najbližjimi zasledovalci. S tremi igralci iz prve deseterice svetovne ratinške lestvice in tremi od osmih udeležencev letošnjega kandidatskega turnirja se Indijci ponašajo s pravim sanjskim moštvom, čigar nosilci igre so še v vzponu svojih karier, zato lahko v domovini šaha upravičeno računajo na zares dolgo obdobje dominacije na reprezentančni sceni. Posamično sta tokrat še posebej izstopala Gukeš Domaradžu na prvi in Ardžun Erigajsi na tretji šahovnici. V desetih oziroma enajstih partijah je vsak od njiju oddal le dva remija.

ČRNI NA POTEZI Sjugirov – Erigajsi, Budimpešta 2024. S katerim natančnim nadaljevanjem si je črni zagotovil zmago? REŠITEV: 1…Kd5! 2.Sxf7 Lf6! 3.Kd3 Ke6 4.Sh6 Lg5 in beli skakač je ujet, kar črnemu prinaša odločilno prednost.

Slabe igre aktualnega svetovnega prvaka Ding Lirena so bile eden od glavnih razlogov, da so Kitajci, sicer olimpijski prvaki iz 2014 in 2018, tokrat na četrtem mestu ostali tudi brez stopničk. Z zmago v neposrednem dvoboju zadnjega kroga so jih namreč ugnali Američani, pred začetkom sicer ratinški favoriti, ki so na ta način vendarle prišli do srebra. Na zadnjo stopničko so se zavihteli branilci naslova olimpijskih prvakov izpred dveh let Uzbekistanci. Precej bolj nepredvidljiv je bil razplet v ženski konkurenci, kjer so Indijke v zadnji krog vstopile poravnane s presenetljivimi Kazahstankami. V njem so Indijke s prepričljivo zmago proti Azerbajdžankam dopolnile uspeh moških reprezentančnih kolegov, medtem ko so se Kazahstanke za osvojitev drugega mesta razšle z neodločenim izidom proti na koncu tretjim Američankam.

Najbolje do sedaj

Tokratna olimpijada bo ostala zapisana tudi v zgodovino slovenskega šaha, saj je naša moška izbrana vrsta z devetim mestom dosegla najboljšo uvrstitev do sedaj. Z odličnimi predstavami, s katerimi so bili med drugim boljši tudi od favoriziranih ekip Nizozemske in Norveške z Magnusom Carlsnom na čelu, so bili pred zadnjim krogom na tretjem mestu celo v igri za odličja. Za konec so nato doživeli poraz proti novim olimpijskim prvakom, a izvrsten turnir vseeno sklenili v prvi deseterici. Dekleta medtem ne morejo biti najbolj zadovoljna, saj so na končnem 38. mestu za deset mest zaostale za svojim izhodiščem.