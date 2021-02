Dvoboj za svetovno krono v Dubaju

Bogatejši nagradni sklad

Diagram (9. 2.)

Beli na potezi

Carlsen - Karjakin, New York 2016. Kako je Carlsen slikovito potrdil obrambo naslova v dvoboju?

REŠITEV:

1.Dh6+! in črni je predal pred neizogibnim matom po 1…Kxh6 2.Th8# ali pa 1…gxh6 2.Txf7#

Svetovna šahovska federacija (Fide) je uradno potrdila datum in prizorišče vrhunca letošnjega tekmovalnega programa – dvoboja za naslov svetovnega prvaka. Ta bo potekal v sklopu svetovne razstave Expo Dubaj 2020 med 24. novembrom in 16. decembrom.si lovoriko lasti vse od leta 2013 in jo bo tokrat branil že četrtič. Njegov tekmec še ni znan, saj je Fide dokončanje lani prekinjenega kandidatskega turnirja, ki bo določil izzivalca svetovnega prvaka, napovedala do konca aprila, za zdaj še brez konkretnih datumov.Dvoboj bi moral biti že konec lanskega leta, a so ga zaradi pandemije preložili za leto dni, podobno velja za prestižno razstavo Expo v največjem mestu Združenih arabskih emiratov, ki ga bo gostila. Dve pomembni novosti glede na zadnji dvoboj leta 2018 bosta število igranih partij in višina nagradnega sklada. V rednem delu tokrat načrtujejo 14 partij v standardnem šahu, kar sta dve več kot v vseh dosedanjih dvobojih od leta 2006. Ob morebitnem neodločenem izidu bodo sledili podaljški v pospešenem in hitropoteznem šahu. Zanimivo je, da so bili od zadnjih osmih dvobojev kar štirikrat zmagovalci določeni ravno po dodatnih obračunih s skrajšanim časom za razmišljanje, svoja zadnja izzivalca, Rusain Američana, je na ta način premagal tudi Carlsen.Oba akterja tega najbolj pričakovanega šahovskega dogodka leta bo bolj kot število partij, ki jih bosta morala odigrati, zagotovo razveselil občutno bogatejši nagradni sklad, ki znaša dva milijona evrov. To je kar okrogel milijon evrov več, kot sta si leta 2018 v Londonu razdelila Carlsen in Caruana.Zdajšnji prvak Carlsen bo ne glede na tekmeca v dvoboju spet favorit, saj nihče iz svetovne elite v zadnjih letih ni konstantno držal njegove ravni glede ratinga in rezultatov. Še najbolj se mu je približal ravno zadnji izzivalec Caruana, ki je zelo drago prodal svojo kožo in se še vedno zdi njegov najnevarnejši tekmec. A po polovici prekinjenega kandidatskega turnirja ima Američan celo točko zaostanka za vodilnima, Rusomin Francozom. Je pa dejstvo, da bodo razmerja moči med kandidati po letu dni premora lahko popolnoma drugačna, zato je v nadaljevanju nedvomno možno marsikaj.